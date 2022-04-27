«Позитроника» увеличивает присутствие в ЮФО

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» в апреле текущего года открыла полноформатный магазин в столице Кубани. Торговая точка начала работу в ТЦ «МедиаПлаза», по адресу: ул. Стасова, д. 178. Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

Площадь магазина (200 кв.м.) позволила включить в офлайн-ассортимент как мелкую, так и крупную бытовую технику. Кроме этого в торговой точке можно приобрести телевизоры, мобильную электронику, товары для туризма и отдыха и многое другое.

Гости магазина могут воспользоваться дополнительными услугами по настройке гаджетов и установки разнообразных программ на устройства. Благодаря удобному графику работы – с 10:00 до 21:00 покупатели смогут приобрести все необходимое после рабочего дня.

Партнер проекта в Краснодаре – ООО «Группа современных технологий». Компания уже запустила шесть магазинов по франшизе «Позитроника». Данный проект замыкает тройку полноформатных магазинов в ЮФО и СКФО.

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Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, крупнейшего российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России. Название «Позитроника» – это производная от сочетания «позитивная электроника».