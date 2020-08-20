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«Позитроника» вновь открывается в Санкт-Петербурге

Ритейл Розница
, Текст: Эльяс Касми

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника», развивающаяся по системе франчайзинга, усилила свое присутствие в Санкт-Петербурге, открыв сразу шесть точек выдачи и оформления заказов ПОИНТ. Магазины начали работу в ТРК «Заневский каскад», ТРК «Континент» на Бухарестской и Байконурской, ТРК «Балканский 6», на Лиговском проспекте и ул. Маршала Казакова.

Все точки выдачи имеют площадь около 50 кв.м, что позволяет включить в офлайн-ассортимент смартфоны и телефоны, аксессуары к ним, а также ноутбуки, телевизоры и мелкую бытовую технику. В ассортименте интернет-магазина представлено более 40 тыс. наименований товаров, которые можно заказать домой или для самовывоза в магазин. Настройку устройств и установку необходимых программ при необходимости смогут произвести сотрудники пункта выдачи и оформления заказа.

На данный момент в северной столице функционирует восемь магазинов.

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