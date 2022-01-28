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«Позитроника» открывает два новых пункта выдачи и оформления заказов «Поинт»

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает о запуске двух «Поинт» (точки выдачи и оформления заказов). Магазины открыты партнерами-франчайзи в двух регионах: Самарской (с. Лопатино) и Белгородских областях (пгт. Северный). Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

Новые торговые точки «Поинт» соответствуют всем стандартам сети «Позитроника». Здесь представлен ассортимент мобильной электроники – смартфонов, планшетов, цифровой техники и аксессуаров к ним, а также – весь спектр операторских услуг и оборудования. Оба магазина готовы предоставлять дополнительные услуги для покупателей: доставку товаров (в том числе и бесконтактную), кредитование и программу рассрочки, а также настройку устройств и установку необходимых программ. Покупатели могут получить ранее заказанный на сайте «Позитроники» товар или сделать заказ на месте. Оплатить свои покупки клиенты сети «Позитроника» могут как наличными, так и банковскими картами.

Отметим, что в Северном данный «Поинт» стал вторым. В июне 2021 г. был открыт «Поинт» по адресу: ул. Шоссейная, д. 1.

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