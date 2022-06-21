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«Позитроника» проанализировала спрос в геймерском сегменте товаров

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» проанализировала спрос на товары для геймеров в первом полугодии 2022 г.

По сравнению с 2021 г. выросли продажи комплектующих, в частности, материнских плат и процессоров – их рост составил 20%. Также аналитики компании отмечают рост спроса на мониторы на 73% и ПК на 15% (год к году). Кроме прочего, выросли продажи высокоскоростных роутеров на 90% и компьютерной периферии: клавиатуры и мыши показали рост в два раза, игровые гарнитуры на 120%. Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

Рейтинг самых востребованных брендов в геймерском сегменте выглядит следующим образом: мониторы – Acer, гарнитурыHyperX и Steelseries, материнские платы – Gigabyte, маршрутизаторыAsus.

Высокий спрос на геймерские девайсы взял тренд на укрепление в 2020 г., когда большинство покупателей приобретали ПК и ноутбуки как для работы, так и для игр. Кроме того, игровые модели устройств пользователи приобретают не только для развлечений, но и для работы с ресурсоемкими приложениями и решения других задач.

«Игровая индустрия на данный момент одна из самых быстрорастущих в мире. Ее популярность во многом выросла благодаря пандемии, изоляции и геополитическим кризисам. На данный момент в России стабильно высокий спрос на товары для геймеров, который будет только усиливаться», – сказал Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники «Позитроника».

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей
Интернет вещей

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Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.

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