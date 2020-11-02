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«Позитроника» открывает пункт выдачи заказов в Сочи

Ритейл Розница Техника

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» открыла новое подразделение в г. Сочи. Магазин будет работать в формате Поинт – точки выдачи и оформления заказов, по адресу: ул. Горького, д. 20А.

Поинт занимает 20 кв.м торговой площади, в ассортименте представлена мобильная электроника и сопутствующие товары. Для покупателей предусмотрены все актуальные услуги, которые можно получить на любой стадии оформления заказа: настройка девайсов и установка программ, доставка, а также кредит и рассрочка на выгодных условиях от банков-партнеров. Для гостей, прибывающих на автомобиле, предусмотрена парковочная зона.

Проект в Сочи стал 44 по счету в ЮФО. На текущий момент франшиза «Позитроника» наиболее широко представлена в данном регионе.



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