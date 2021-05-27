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«Позитроника» открыла полноформатный магазин в Челябинской области

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии нового полноформатного магазина в с. Кунашак Челябинской области. Адрес магазина: ул. 8 Марта, д. 5А.

Торговая площадь магазина – 100 кв.м. Благодаря этому в ассортимент удалось включить крупную бытовую технику, также здесь представлена мобильная электроника, мелкая бытовая техника и другие товары. Более расширенный ассортимент доступен в интернет-магазине positronica.ru – 40 тыс. наименований. Желающие смогут заказать все необходимое с бесплатным самовывозом из магазина или оформить доставку до дома или офиса. Среди дополнительных услуг – кредитная программа от банков-партнеров.

Партнером проекта выступил Денис Билалов, который развивает розничную торговлю в регионе с 2010 г.

Эльяс Касми

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