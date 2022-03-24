Разделы

Бизнес Ритейл Розница Техника
|

«Позитроника» открывает два пункта выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовской области

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии двух пунктов выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовской области. В частности, «Поинт» открылись Новочеркасске (ТЦ «Сокол») и Батайске (ул. Кирова, д. 1). Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

Каждый магазин занял около 50 кв.м площади. В ассортименте представлены как ИТ-товары, так и мелкая бытовая техника. Оба магазина предлагают покупателям воспользоваться дополнительными услугами, например, взять товар в кредит или рассрочку, а также настроить приобретенные устройства или установить на них необходимые для работы утилиты и программы.

Также каждый желающий может воспользоваться сайтом «Позитроника» и заказать все необходимое не выходя из дома. Заказ можно доставить домой или забрать самовывозов в магазине.

На данный момент функционирует 47 полноформатных магазинов и точек выдачи и оформления заказов «Поинт» в ЮФО.

***

Евгений Колбин, SberCloud: Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии
Облака

Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.

Название «Позитроника» – это производная от сочетания «позитивная электроника».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30%

Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера»

Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж

Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден

В России появились новейшие дешевые процессоры Intel Alder Lake

В Apple забастовка. Сотрудники призывают бойкотировать iPhone и MacBook

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022