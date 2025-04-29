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Formula V Line представляет серию вентиляторов Nulight 12

Formula V Line, тайваньский производитель компьютерных компонентов, анонсирует серию 120-мм вентиляторов Nulight 12 Series. Новинки созданы для геймеров, энтузиастов ПК и сборщиков компактных систем. Серия включает три модели: Nulight 12 ARPW, Nulight 12 ARPW Reverse и Nulight 12 FR.

Formula V Line Nulight 12 ARPW

Технические характеристики Nulight 12 ARPW: разъемы – PWM (4-pin) для управления скоростью, ARGB (3-pin) для подсветки (16,8 млн цветов); подсветка – эффект бесконечного зеркала; воздушный поток – оптимизирован для низкого уровня шума; подходит для игровых ПК, рабочих станций и сборок с акцентом на эстетику.

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Formula V Line
Formula V Line представляет серию вентиляторов Nulight 12

Совместим с популярными системами управления подсветкой материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion).

Nulight 12 ARPW Reverse

Nulight 12 ARPW Reverse создан для сборок, где вентилятор виден снаружи, например, на передней панели корпуса или радиаторе.

Технические характеристики: разъемы – PWM (4-pin) и ARGB (3-pin); обратное вращение лопастей; подсветка – настраиваемая ARGB с 16,8 млн цветов.

Применение – для корпусов с прозрачными панелями или компактных систем, где важен внешний вид вентилятора. Подходит для push-pull конфигураций в системах жидкостного охлаждения.

Formula V Line Nulight 12 ARPW Reverse

Технические характеристики: разъемы: Molex+3-pin для упрощенного подключения; подсветка – эффект бесконечного зеркала и белые лопасти; уровень шума – минимизирован для комфортной работы.

Подходит для бюджетных сборок, медиацентров или систем, где не требуется сложное управление подсветкой.

Formula V Line Nulight 12 ARPW и Nulight ARPW 12 Reverse уже доступны по цене 490 руб. за вентилятор.

Formula V Line Nulight 12 FR будут доступны в ближайшее время.

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