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«М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет

«М.видео» проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте 2026 г. россияне приобрели 2,2 млн USB-накопителей, что стало максимальным показателем за последние пять лет. В денежном выражении рынок достиг 1,6 млрд руб., увеличившись на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.видео» Жанна Илюхина: «Несмотря на развитие облачных технологий, USB-флешки остаются одним из самых удобных и универсальных способов хранения и передачи данных. Мы видим устойчивый спрос как со стороны частных пользователей, так и со стороны корпоративных клиентов. Покупатели все чаще выбирают накопители большей емкости и модели с высокой скоростью передачи данных, что способствует росту рынка в денежном выражении. Флешки по-прежнему востребованы для учебы, работы, хранения резервных копий и быстрого обмена файлами между устройствами, а их популярность остается стабильно высокой даже на фоне распространения облачных сервисов».

Несмотря на активное развитие облачных сервисов и онлайн-хранилищ, USB-флешки остаются востребованным инструментом для хранения и переноса данных. Устройства используются для работы с документами, резервного копирования информации, передачи фотографий и видеофайлов, а также для учебных и профессиональных задач.

Рынок USB-флешек демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних лет. Если в I квартале 2022 г. россияне приобрели 1,6 млн устройств на сумму 1 млрд руб., то в I квартале 2026 г. продажи достигли 2,2 млн устройств и 1,6 млрд руб. соответственно. Таким образом, за четыре года рынок вырос на 39,5% в количественном выражении и на 58% в денежном.

Рост рынка обеспечивается не только увеличением количества проданных устройств, но и изменением потребительских предпочтений. Покупатели все чаще выбирают накопители большей емкости и модели с более высокой скоростью передачи данных. Средняя стоимость USB-флешки в первом квартале 2026 г. составила 724 руб., что на 7,9% выше показателя 2025 г.

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Лидером рынка по количеству проданных устройств остается Smartbuy. Второе место занимают устройства без бренда (Unbranded), третье — Kingston. В денежном выражении лидирует Kingston. На втором месте находится Smartbuy, на третьем — Unbranded.

Среди других заметных игроков рынка представлены ADATA, Netac, SanDisk, Apacer, Transcend и Samsung.

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Динамика рынка USB-флешек в России в I квартале

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