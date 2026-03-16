«М.видео»: продажи USB-накопителей в России превысили 9 млн устройств

«М.видео» проанализировал рынок USB-накопителей в России. По итогам 2025 г. продажи флешек составили более 9 млн устройств, увеличившись примерно на 8% в количественном выражении. В денежном выражении рынок достиг 5,5 млрд руб., показав рост около 5% год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Самым популярным объемом памяти на рынке остаются USB-накопители на 64 ГБ — на них приходится около четверти всех продаж в штуках. Значительную долю также занимают устройства на 16 ГБ и 32 ГБ, которые вместе формируют более половины рынка. При этом постепенно растет интерес к более емким решениям на 128 ГБ, которые пользователи выбирают для хранения фото, видео и резервных копий данных.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Лидирующие позиции на рынке накопителей занимают Smartbuy и Kingston, которые формируют значительную часть продаж. Также заметную долю рынка занимают ADATA, Netac, SanDisk и Mirex, а в бюджетном сегменте сохраняется высокая доля небрендированных устройств.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.видео» Жанна Илюхина: «USB-накопители остаются одним из самых доступных и удобных способов хранения и передачи данных. Несмотря на развитие облачных сервисов, флешки продолжают пользоваться устойчивым спросом благодаря простоте использования и возможности быстрого офлайн-доступа к файлам. Мы также видим выраженную сезонность продаж. Наиболее высокий спрос традиционно приходится на осенние и зимние месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь. В этот период устройства активно покупают для учебы: школьники и студенты используют флешки для хранения презентаций, курсовых работ, учебных материалов и проектов. Дополнительный рост спроса наблюдается в конце зимы, когда начинается новый учебный семестр и пользователи обновляют или докупают накопители для учебных и рабочих задач».

Другие материалы рубрики

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Любимый россиянами производитель ПК и комплектующих взвинтит цены на треть

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Цена незаменимого для жестких дисков металла достигла исторического максимума и не планирует останавливаться

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
