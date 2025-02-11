Security Vision представила обновление платформы: новые возможности аутентификации, улучшенные рабочие процессы и обновленный интерфейс

Платформа Security Vision 5 получила обновление, которое включает ряд улучшений, расширяющих функциональность платформы, упрощающих настройку автоматизации и повышающих удобство работы пользователей. Благодаря новому релизу стало легче управлять правами доступа, автоматизировать процессы без лишних задержек и настраивать систему под бизнес-процессы организации. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Новая система аутентификации через Keycloak

Теперь пользователи могут проходить авторизацию в платформе с использованием сервиса Keycloak, что делает процесс входа более удобным и безопасным. Эта интеграция позволяет организациям гибко управлять доступами, поддерживать единый вход (SSO) и централизованно администрировать учетные записи сотрудников.

Поддержка асинхронного вызова коннектора

Рабочие процессы получили возможность использовать коннекторы в асинхронном режиме, что позволяет продолжать выполнение задач без ожидания завершения коннектора. Это особенно полезно при работе с интеграциями и внешними системами, где может потребоваться время на обработку запроса.

Новые параметры в рабочих процессах

Добавлена возможность настройки внутренних параметров, которые передают значения между транзакциями автоматически. В отличие от входных параметров, они не требуют ручного ввода, что упрощает настройку сложных сценариев автоматизации.

Расширенные возможности работы с переменными

Введены новые преобразования – «Архивировать файл» и «Получить файл из архива». Теперь пользователи могут автоматически работать с архивами в рамках рабочих процессов, что облегчает обработку файлов и управление данными. Также улучшена работа с множествами: появилась возможность выбирать элементы с конца списка, используя отрицательные индексы.

Сбор событий на удаленных сервисах

Коннекторы теперь могут работать в качестве агентов на удаленных машинах, что позволяет собирать события и данные из изолированных сетей. Это упрощает мониторинг инфраструктуры и делает платформу более гибкой в условиях распределенных ИТ-систем.

Обновленный интерфейс настройки расписаний

Переработан веб-интерфейс настройки расписаний для запуска рабочих процессов, коннекторов и отчетов. Новый дизайн делает настройку более удобной, снижает вероятность ошибок и повышает прозрачность управления задачами.

При разработке обновлений специалисты Security Vision учли требования и пожелания, полученные от пользователей. Компания выражает признательность за обратную связь и участие в развитии своих решений.