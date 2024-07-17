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Orion soft расскажет о масштабных обновлениях системы zVirt

30 июля в 11:00 российский ИТ-разработчик Orion soft проведет онлайн-презентацию нового релиза флагманского решения компании — системы виртуализации zVirt. Представители компании раскроют технические особенности новых фичей, проведут демонстрацию и ответят на вопросы участников.

Версия zVirt 4.2 получила несколько мажорных обновлений, которые делают систему еще более отказоустойчивой, стабильной и безопасной. В числе ключевых доработок — дублирование Hosted Engine, которое обеспечивает высокую доступность для узла управления кластером zVirt, а также поддержка Keycloak — функция, с помощью которой компании могут организовать безопасную авторизацию пользователей zVirt с двухфакторной аутентификацией и удобно управлять учетными записями пользователей через UI. В zVirt 4.2 реализованы также механизм зеркалирования и приема трафика в SDN и поддержка программно-определяемого хранилища (SDS).

Презентацию новых функций проведет Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft. Кроме того, спикер поделится результатами нагрузочного тестирования и расскажет о том, на каком количестве хостов продукт может стабильно работать.

В рамках презентации будут анонсированы также функции, которые войдут в следующий релиз zVirt 5.0. Среди них Storage DRS, упрощенный инсталлятор, управление аппаратной репликацией на СХД, Terraform provider и миграция конфигурации VMware vSphere в модуль SDN zVirt.

Зарегистрироваться на митап можно по ссылке.

erid:LjN8KYbTHРекламодатель: ООО "Орион"ИНН/ОГРН: 9704113582/1227700018996Сайт: https://www.orionsoft.ru/

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