ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt

Особая экономическая зона (ОЭЗ) производственно-промышленного типа «Алабуга» внедрила платформу zVirt разработчика Orion soft. Система виртуализации обеспечила работу всех базовых инфраструктурных сервисов ОЭЗ и дала возможности для масштабирования серверных мощностей. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

«Алабуга» представляет собой промышленный кластер, который обеспечивает работу 52 резидентов. Для них «Алабуга» выполняет роль инфраструктурного партнера полного цикла, предоставляет им инженерные, деловые, социальные, а также ИТ-ресурсы. Обеспечивать резидентов вычислительными мощностями помогает собственный дата-центр, который появился в ОЭЗ в 2023 г. в рамках проекта по модернизации и масштабированию ИТ-инфраструктуры.

Резиденты «Алабуги» непрерывно масштабируются. Чтобы обеспечивать их развитие, управляющая компания внедряет ИТ-системы, которые помогают оптимизировать инженерные коммуникации, геймифицировать обучение, виртуализировать рабочие места, работать с 3D-графикой.

Раньше для обеспечения работы ИТ-систем ОЭЗ «Алабуга» использовала платформу виртуализации VMware. Однако после того, как вендор отключил российских клиентов от поддержки, у управляющей компании появилась цель адаптироваться к изменениям на рынке и оптимизировать ИТ-инфраструктуру, чтобы вне зависимости от внешних факторов непрерывно предоставлять резидентам высокий уровень ИТ-услуг и поддерживать производительность, отказоустойчивость и безопасность работы систем. В связи с этим ОЭЗ «Алабуга» решила мигрировать на российское решение для виртуализации.

Компании было важно найти продукт, который будет обеспечен технической поддержкой в долгосрочной перспективе и полностью закроет те потребности, которые раньше удовлетворяла VMware. В частности, ОЭЗ были важны функции кластеризации, «горячей» миграции виртуальных машин, возможность работы гипервизора как на хосте, так и под Engine, поддержка систем хранения данных.

После тестирования нескольких решений, в том числе на базе KVM и свободно распространяемого ПО, «Алабуга» выбрала для внедрения систему серверной виртуализации zVirt от Orion soft. Сегодня под ее управлением в ОЭЗ работают 16 инфраструктурных нагруженных хостов. В виртуальных машинах zVirt развернуты все приложения базовых ИТ-сервисов, от «1C» до ресурсоемких приложений для 3D-проектирования.

Кроме того, построен отдельный кластер из восьми хостов, предназначенный для виртуализации рабочих мест с возможностью поддержки графических ускорителей. В нем реализована связка zVirt и платформы Termidesk VDI производителя «Увеон — облачные технологии».

«Наш проект модернизации ИТ-инфраструктуры предполагал перенос большого объема систем на новую платформу виртуализации. Мигрировать удалось достаточно быстро — развертывание zVirt заняло около недели. После этого специалисты Orion soft еще около полугода продолжали дорабатывать систему специально под наши запросы, устраняли возникающие баги. Мы были нацелены на использование российских продуктов, но нам важно было получить решение, близкое по качеству к тому, на чем мы “выросли”. Сейчас zVirt закрывает все наши актуальные потребности, и с развитием продукта мы рассчитываем увидеть полную функциональность, которую раньше обеспечивало иностранное решение», — сказал Артем Кузнецов, старший архитектор ИТ-инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга».

В дальнейшем ОЭЗ «Алабуга» планирует продолжить модернизацию серверных мощностей и увеличить объем ИT-инфраструктуры как минимум вдвое. Проект уже стартовал: до конца 2024 г. планируется создать новый кластер из 25 нагруженных хостов, предназначенных для работы VDI-решения. В ходе этого масштабирования будет создано 3000 новых рабочих мест.

«Заказчику, который развивается настолько высокими темпами, важно видеть в продукте не только всю необходимую на данный момент функциональность, но и перспективы ее расширения. “Алабуга” увидела в дорожной карте развития zVirt актуальные для себя доработки, и с момента внедрения система прошла уже не одно обновление в контуре ОЭЗ — с версии 3.3 до 4.0. Мы продолжаем развивать продукт, исходя из насущных потребностей заказчиков. В недавнем релизе zVirt 4.2 мы уже представили поддержку Keycloak, механизм дублирования Hosted Engine для повышенной отказоустойчивости, поддержку SDS. А осенью планируем реализовать аналогичный VMware механизм автоматического обновления кластеров, управление репликацией виртуальных машин на уровне СХД, а также Storage DRS», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.