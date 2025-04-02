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Пестова Алла
|02.04.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться! 1
Пестова Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|Русклимат ТПХ - Мастер Дата 38 1
|ССТ - Специальные системы и технологии 14 1
|СКБ Техно 2 1
|1С-Рарус 895 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5013 1
|МегаФон Ритейл 82 1
|Рябов Владимир 15 1
|Каськов Валентин 11 1
|Филимонов Вячеслав 3 1
|Татаренко Игорь 17 1
|Семенченко Сергей 3 1
|Воропаев Алексей 5 1
|Кудашев Михаил 31 1
|Жаворонков Николай 3 1
|Афанасьев Александр 39 1
|Киселёв Алексей 67 1
|Заржецкий Александр 37 1
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