В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор

«М.видео», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, объявила о назначении Александра Соколовского на позицию директора по информационным технологиям.

Александр возглавит объединенный департамент информационных технологий группы «М.Видео-Эльдорадо» и будет отвечать за совершенствование технологической платформы и технологическое развитие как компании в целом, так и двух розничных брендов. В числе задач нового CIO, находящегося в прямом подчинении у операционного директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирины Ивановой, – разработка и реализация ИТ-стратегии, эволюция архитектуры онлайн-компании, лидирующей на рынке. Соколовский также будет курировать автоматизацию внутренних процессов и применение лучших технологических практик клиентского сервиса, разработку мобильных продуктов, переход на «умные» сервисы обработки и анализа данных на машинном обучении, работу со стартапами и внутренними инновациями.

«Стратегия One Retail предполагает развитие группы «М.Видео-Эльдорадо» как технологической компании, где большинство решений принимаются на основе анализа данных, все рутинные операции автоматизированы, а глубокая персонализация определяет уникальный клиентский сервис. Используя все преимущества эффективной и разветвленной розницы, мы создаем цифровое пространство, которое объединяет все процессы онлайн и в магазинах в единую экосистему с удобным доступом со смартфона, как для покупателя, так и для продавцов. За последние полгода мы перевели все процессы в онлайн и заложили основу новой технологической платформы. Уверена, что опыт и экспертиза Александра позволят ИТ-команде лидировать дальнейшую реализацию модели One Retail, и мы вместе сможем сделать качественный прорыв в этом направлении», – отметила операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Иванова.

До прихода в «М.Видео-Эльдорадо» Александр занимал должность управляющего директора в SberDevices (экосистема Сбербанка). В 2002 г. он окончил Государственный аэрокосмический университет в Самаре по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и имеет более 20 лет опыта работы в сфере ИТ, в том числе в области проведения цифровой трансформации, развития микросервисной архитектуры, создания платформы для работы с большими данными. Занимал руководящие позиции в компаниях-лидерах своей отрасли в России (Сбербанк, Leroy Merlin, Российский фонд прямых инвестиций, EPAM Systems), Франции и Казахстане.