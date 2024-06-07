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Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект

Российский производитель автомобильных шин АО «Кордиант», под управлением которого создан одноименный шинный кластер (входит в холдинг S8 Capital), и ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» заключили соглашение о партнерстве в области использования технологий искусственного интеллекта и цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Кордианта».

Шинный кластер «Кордиант» объединяет четыре завода, включая активы самого «Кордианта», а также заводы, выкупленные у иностранных собственников: Continental (сейчас завод Gislaved) и Bridgestone. Общая производственная мощность шинного кластера «Кордиант» – 15 млн шин в год.

Шинный кластер «Кордиант» применит искусственный интеллект для проверки своей продукции. Система компьютерного зрения, разработанная ООО «Сбер Бизнес Софт», дочерней компанией Сбербанка, будет автоматически выявлять дефекты и классифицировать их, что ускорит контроль качества и повысит его точность.

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Вадим Володин, генеральный директор АО «Кордиант»: «Сегодня шинный кластер «Кордиант» реализует системный проект по переходу на отечественное ПО для автоматизации бизнес-процессов, масштабированию технологий искусственного интеллекта, которые позволят производствам «Кордианта» значительно увеличить эффективность. «Сбер Бизнес Софт» предоставляет комплексные продукты, которые легко масштабировать и поддерживать. Решения включают 100-процентную точность распознавания, автоматическую детекцию, энергоэффективность, полное сопровождение и безопасность труда. Единая платформа позволяет внедрить решения «Сбер Бизнес Софт» на всех предприятиях, входящих в шинный кластер «Кордиант».

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Наше партнерство с одним из крупнейших российских производителей шин — компанией «Кордиант» будет заботиться о безопасности на дорогах. Решение «Сбер Бизнес Софт» позволит намного быстрее выявлять дефекты и существенно повысить качество продукции от которой зависит жизнь и здоровье автовладельцев. «Сбер» приветствует решение «Кордианта» внедрять технологии искусственного интеллекта в производственные процессы, ведь скоро это станет общепризнанным стандартом ведения бизнеса. Подобные решения имеют большой потенциал в любых отраслях, где требуется визуальный контроль процесса или продукта».

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