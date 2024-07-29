В России создан напоминающий игровую приставку комплекс для охоты за операторами FPV-дронов

В России завершилась разработка комплекса «Кобра», предназначенного для охоты за операторами беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данное устройство крайне актуально из-за приоритетности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в качестве целей для ударов.

Новый комплекс

В России разработан комплекс для охоты за украинскими операторами БПЛА «Кобра», выполненный в форме карманной игровой приставки. Об этом в конце июля 2024 г. сообщили РИА «Новости» со слов разработчика изделия.

По словам разработчика, актуальность данного изобретения обусловлена тем, что сегодня операторы БПЛА являются одной из наиболее приоритетных целей на фронте, при этом обнаружить их крайне сложно. Комплекс способен в режиме реального времени вычислять сигналы расчетов операторов украинских дронов и показывать их координаты на карте. «Кобра» удобна в эксплуатации, так как она обладает мобильным форм-фактором и внешне напоминает игровую приставку PlayStation Portable (PSP).

В настоящее время комплекс «Кобра» готовится к опытно-боевой эксплуатации в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, после чего система будет доработана и пойдет в серийное производство.

Зачем нужно обнаруживать дроны в воздухе

Несколько характеристик современных коммерческих дронов делают их воздушной угрозой для таких объектов, как аэропорты, стадионы, нефте- и газоперерабатывающие заводы и тюрьмы. Беспилотник, пролетающий вблизи взлетно-посадочной полосы, представляет опасность для самолетов во время взлета и посадки. Беспилотники также могут представлять угрозу для стадионов, тюрем и нефтегазовых заводов из-за их способности переносить полезный груз в обход наземных служб безопасности. Поэтому службам безопасности нужен способ обнаруживать дроны в воздухе и быть в курсе того, что летает в их воздушном пространстве.

Существуют различные технологии и решения, которые могут помочь службам безопасности или военным отслеживать беспилотники. С их помощью можно узнать GPS-координаты и адрес дрона, тип летающего дрона, его скорость и высоту, а иногда даже GPS-координаты пилота. Самое надежное решение для обнаружения дронов - то, которое может адаптироваться к потребностям каждого объекта, интегрируя различные аппаратные датчики в единый программный интерфейс.

Технология обнаружения дронов направлена на обнаружение беспилотных летательных аппаратов (БАС). Существуют различные технологии, используемые для обнаружения беспилотников в воздушном пространстве, и каждая из них различается по своим возможностям в зависимости от размера беспилотника и дальности обнаружения. Беспилотники, работающие на радиочастотной связи, можно отслеживать с помощью радиочастотных датчиков, в то время как другие, запрограммированные на точку маршрута с помощью GPS, можно отслеживать с помощью радаров. Технологии визуального обнаружения, такие как камеры с функциями панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ), могут использоваться для получения визуальной информации об обнаруженном дроне и подтверждения его угрозы.

Не забывайте, что каждый тип технологии имеет свои преимущества и ограничения. Организации, ищущие решения для борьбы с угрозами, связанными с дронами, должны знать об ограничениях каждого типа технологий. Некоторые технологии обнаружения больше подходят для определенных условий, чем другие. Однако если использовать различные технологии в комплексе, можно точно обнаружить и отследить большинство беспилотников.

Технологии обнаружения беспилотников

Обнаружение дронов с помощью радиочастотной (RF) технологии - большинство дронов используют радиочастотный (RF) спектр для связи со своими операторами. Для того чтобы обеспечить связь между приемником и передатчиком, они сопрягаются друг с другом с помощью специальных RFID-чипов, которые не позволяют другим устройствам на той же частоте обгонять беспилотник. Для обнаружения дронов используются радиочастотные (RF) датчики, которые пассивно прослушивают и контролируют частоты от 70 МГц до 6 ГГц для передачи данных по каналу связи между дроном и пилотом (приемником), чтобы определить местоположение дрона и, в некоторых случаях, местоположение пилота.

Обнаружение БПЛА с помощью радара - радары высокого разрешения специально разработаны для обнаружения и отслеживания дронов. Радары непрерывно сканируют небо в поисках отражений и изменений, чтобы определить движение и размер. Отраженные сигналы можно сравнить с базой данных для определения характеристик беспилотника. Сохраненные сигнатуры также могут быть использованы для исключения объектов, не похожих на БПЛА, подобно тому, как радары используются для обнаружения птиц. Такая обработка сигналов значительно повышает эффективность обнаружения и позволяет сократить количество ложных срабатываний.

Обнаружение дронов с помощью визуального слежения - PTZ-камеры можно использовать в сочетании с другими технологиями обнаружения дронов для создания и передачи визуальной записи инцидента с дроном. Программное обеспечение для обнаружения дронов обычно сообщает PTZ-камере GPS-координаты дрона, чтобы камера могла панорамировать, наклонять и масштабировать в нужной области для захвата визуального изображения дрона. Из-за погодных факторов или смены сезона визуальное обнаружение не является идеальной первой линией обороны при обнаружении приближающихся дронов, но это ценный инструмент для регистрации инцидентов с БПЛА в режиме реального времени и для последующего анализа.