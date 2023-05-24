Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Слот-координация» АС «Кобра»

Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Слот-координация», часть автоматизированной системы «Кобра». Модуль предназначен для осуществления процесса согласования слотов и его контроля, формирования ответов в автоматизированном режиме, а также ведения архива согласования.

Аэропорты могут сталкиваться с проблемой перегруженности и неэффективного управления слотами, что приводит к задержкам рейсов и недовольству пассажиров. Модуль «Слот-координация» системы «Кобра» помогает сотрудникам авиапредприятий решать данную проблему.

Среди заявленных разработчиком преимуществ системного модуля: соответствие требованиям международному стандарту SSIM IATA, федеральному стандарту «Приказ Министерства транспорта Российской Федерации №310 от 22 ноября 2011»; многофункциональные настройки справочников ресурсов аэропорта для оценки пропускной способности; анализ, учет и проверка пропускной способности авиапредприятия при согласовании слотов с учетом загрузки ресурсов и регламента работы аэропорта; возможность автоматизированного согласования слотов между службами; автоматическое формирование расписания на сезон с использованием согласованных слотов.

Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

«Дом.РФ» разработал карьерного бота на основе ChatGPT

«Аэрофлот» отказывается от SAP в пользу «1С»

МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков

ИТ-компании, завышающие цены, будут наказаны. Им приостановят налоговые льготы и бронь от армии

В «Мой офис» добавили инструменты упрощенной миграции с Microsoft Exchange

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще