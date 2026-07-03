Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Международный аэропорт Пулково РИВЦ-Пулково SAKURA.AERO
SAKURA.AERO — комплексный продукт для агентств по продаже авиаперевозок, обеспечивающий учет выручки и доходов, контроль состояния финансовых расчетов и отчетности.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.07.2026
|Nexta и «РИВЦ-Пулково» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве 1
|07.06.2023
|«РИВЦ-Пулково» обновил функционал модуля «Договорные отношения» системы SAKURA.AERO 1
|02.05.2023
|«РИВЦ-Пулково» дополнил функционал системы SAKURA.AERO 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Международный аэропорт Пулково и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 21 2
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 253 3
|ТКП АО - Транспортная Клиринговая Палата 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.