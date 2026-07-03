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Международный аэропорт Пулково РИВЦ-Пулково SAKURA.AERO

SAKURA.AERO — комплексный продукт для агентств по продаже авиаперевозок, обеспечивающий учет выручки и доходов, контроль состояния финансовых расчетов и отчетности.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.07.2026 Nexta и «РИВЦ-Пулково» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве 1
07.06.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил функционал модуля «Договорные отношения» системы SAKURA.AERO 1
02.05.2023 «РИВЦ-Пулково» дополнил функционал системы SAKURA.AERO 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Международный аэропорт Пулково и организации, системы, технологии, персоны:

Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 21 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 253 3
ТКП АО - Транспортная Клиринговая Палата 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 871 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1392 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8529 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27169 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3337 1
Лысова Татьяна 3 2
Чистяков Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6138 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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