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Исследование: «СберТех» и «Хабр» составили портрет типичного российского программиста

По результатам опроса среднестатистический программист — это мужчина, который занимается бэкенд-разработкой, предпочитает гибкий график работы и ценит семью. Самыми популярными языками программирования у российских разработчиков оказались Java, C и Python. Также результаты исследования развеяли стереотипы — ИТ-специалисты не являются интровертами и значительное время уделяют спорту.

Герои нашего времени

«СберТех», дочерняя компания «Сбера», и ИТ-сообщество «Хабр» в преддверии Дня программиста провели исследование и составили портрет типичного программиста 2024 года. В опросе приняли участие 2500 ИТ-специалистов, а его результаты дали представление о возрасте, опыте и жизненных ценностях российских разработчиков.

Возраст типичного программиста 2024 года — от 20 до 39 лет (75%). Подавляющее большинство программистов — мужчины (87%), женщины составляют лишь 13% респондентов. Профильное ИТ-образование имеют большинство респондентов (52%), ещё 29% получили техническое образование. Далекое от ИТ образование у 12% опрошенных, и только у 6% нет «высшего».

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© Malija / Фотобанк Фотодженика
В опросе приняли участие 2500 ИТ-специалистов, а его результаты дали представление о возрасте, опыте и жизненных ценностях российских разработчиков

Среднестатистический разработчик чаще всего занимается бэкенд-разработкой (39%), следом идут fullstack (19%) и frontend (13%). Самые популярные языки программирования у российских программистов – Java (54%), C (49%), Python (46%) и SQL (44%). Среди самых редких языков оказались Ruby, Perl и Swift (примерно по 2% каждый). Также выяснилось, что разработчики открыты к ИИ-инструментам — в разной степени искусственный интеллект используют 68% респондентов, из них 9% считают ИИ полноценным соавтором.

По данным опроса, типичный программист имеет непредсказуемо разнообразный стаж работы. 25% разработчиков имеют стаж от 3 до 5 лет, и такое же количество работает в сфере от 11 до 20 лет.

Также по результатам исследования программисты предпочитают чёткий, но гибкий график работы (46%), позволяющий варьировать рабочее время. Полный удалённый или смешанный формат работы выбирают 38% и 35% соответственно.

Общение на работе респонденты воспринимают нейтрально (40%), и лишь 10% считают себя интровертами, предпочитающими избегать активных коммуникаций. Экстравертами, в свою очередь, оказались 14% опрошенных. Что касается конфколлов, четверть респондентов (25%) отметили негативное отношение к ним, 74% относятся нейтрально и при необходимости готовы принимать участие в видеоконференциях, и только 1% опрошенных относится к конфколлам позитивно.

В разрезе карьерных амбиций программистам важны деньги, однако они находятся лишь на втором месте по приоритетности (24%). На первом месте — техническое лидерство в своем стеке без перехода в менеджмент (28%). Программистам важно состояться как профессионалам. Баланс между работой и личной жизнью находится на третьем месте (18%). Большинство разработчиков склонны видеть себя на более высоких должностях через три года (65%), а 32% считают, что для этого придётся сменить работу.

В свободное время 40% программистов продолжают изучать новые технологии, а популярные хобби включают DIY-проекты, кулинарию и спорт. Около 55% любят компьютерные игры, половина опрошенных активно занимаются спортом (49%). Главными ценностями для среднестатистического разработчика являются семья и близкие (28%), на втором месте работа и самореализация, третье и четвертое делят независимость (14%) и финансовое благополучие (12%).

«СберТех» является разработчиком GitVerse — платформы для совместной разработки и хостинга кода с AI-ассистентом разработчика GIGA CODE.

Habr – одно из крупнейших сообществ ИТ-специалистов России и СНГ.

erid:LjN8KFViyРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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