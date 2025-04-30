Разделы

Цифровизация
|

«Хакатоны.рус» перешли на платформу для разработки GitVerse от «СберТеха»

Платформа для работы с исходным кодом GitVerse от «СберТеха» и платформа «Хакатоны.рус» объявили о технологическом партнерстве. Интеграция решений компаний направлена на популяризацию современных российских инструментов разработки и возможности использования широкого круга продуктов в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

«Хакатоны.рус» будут использовать платформу GitVerse в качестве основного репозитория кода, а встроенную в платформу GigaIDE Cloud в качестве универсальной среды разработки в облаке. Сотрудничество упростит логистику создания и размещения задач, расширит технические возможности организации хакатонов, позволит участникам применять технологии и инструменты платформы GitVerse для решения практических задач.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Проведение хакатонов играет важную роль в развитии навыков молодых специалистов. Это не только возможность реализовать свои идеи, но и шанс поработать с профессиональными инструментами разработки, востребованными на рынке. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет участникам хакатонов быстрее адаптироваться к этим мероприятиям и сделает процесс более комфортным».

Иван Клюев, директор «Хакатоны.рус»: «Это сотрудничество имеет большое значение для развития хакатонов как движения, особенно в контексте внедрения отечественных решений и замены зарубежных. Мы видим возможность упростить организаторские аспекты подготовки хакатонов и создать более комфортную среду для участников. Это, безусловно, положительно скажется на качестве подготовки ИТ-специалистов через участие в хакатонах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft

Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск

В смартфонах Samsung огромная дыра в безопасности. Пароли в буфере обмена хранятся в открытом виде

Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет»

Облака бесполезны в борьбе с хакерами. Они неспособны защитить даже тех клиентов, которые платят за безопасность

Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153