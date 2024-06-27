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Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом

Giga IDE позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду ИИ-ассистент GigaCode анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов, что позволяет писать код в среднем на 25% быстрее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Среда доступна в двух вариантах: Giga IDE Desktop, которую пользователи могут скачать уже сегодня на платформе GitVerse, и Giga IDE Cloud, для которой открылась регистрация на раннее тестирование.

Giga IDE Desktop — интегрированная среда разработки, которая поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL, а также дополнительно включает 70 инструментов для облегчения задач разработки, автоматизации тестирования и администрирования приложений.

Giga IDE Cloud позволит вести разработку в облаке, расширив возможности устройства дополнительными облачными ресурсами. Кроме того, среда даст пользователям возможность подключения как из веб-интерфейса в браузере, так и в виде локального нативного приложения для удаленной разработки на любом устройстве. Доступ к облачной версии среды разработки первыми получат участники раннего тестирования, зарегистрировавшиеся на странице платформы. Публичный релиз Giga IDE Cloud запланирован на осень 2024 г.

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Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Российские разработчики оказались в непростой ситуации: зарубежные решения стали недоступны пользователям, а отечественные аналоги не получили широкого распространения. В ответ на потребности российских программистов мы предложили собственную интегрированную среду — Giga IDE, — которая позволит разработчикам обеспечить непрерывный рабочий процесс, сохраняя привычный пользовательский опыт».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Искусственный интеллект стремительно меняет облик многих отраслей. Как технологическому лидеру, нам важно использовать потенциал ИИ для повышения эффективности разработки. Поэтому мы внедрили в нашу среду разработки ИИ-ассистента GigaCode, который автоматизирует рутинные процессы и освобождает время на креативные и действительно важные задачи».

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