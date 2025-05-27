Разделы

Безопасность
|

Уязвимость Meteobridge — следствие проблем «коробочных» решений

В веб-интерфейсе Meteobridge обнаружена критическая уязвимость (CVE-2023-35098), позволяющая хакерам выполнять произвольные команды на устройстве. Проблема связана с отсутствием проверки входных данных, что открывает возможность для инъекции команд через специально сформированный HTTP-запрос. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин отмечает, что подобные уязвимости часто встречаются в «коробочных» решениях.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

Уязвимость затрагивает все версии Meteobridge до 2.2.1. Необходимо как можно скорее обновить ПО до последней версии.

«Десять лет назад на конференциях говорили, что "HTTP — это новый TCP", подразумевая его важность. Сегодня эта фраза приобретает новый, ироничный смысл, ведь HTTP стал главной мишенью для кибератак. Это понятно, атакуют то, что популярно, но количество уязвимостей с оценкой по CVE выше 8 превышает все разумные пределы. В этот раз уязвимость нашли в очередном веб-приложении — ввод данных в очередную переменную не проверяется, что открывает возможность атакам на инъекции команд. В теории, этого можно было бы избежать, выстроив конвейер CI/CD, и в какой-то момент сканер обязательно нашел бы эту проблему. Или запускать приложение в SOC, таком как GSOC от компании "Газинформсервис", где исходный код можно было бы регулярно сканировать и искать в нем уязвимости. Но коробочные решения на то и коробочные, чтобы поставить и забыть, а значит проблема эта не исчезнет в ближайшее время», — отметил киберэксперт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Едва совершеннолетний кибервымогатель сознался в атаках на телеком-оператора

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153