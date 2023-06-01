«Лаборатория Касперского» сообщила о целевых атаках на устройства iOS

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО, которое атакует устройства с операционной системой iOS. Это целевые атаки в рамках APT-кампании, которая получила название операция «Триангуляция» (Operation Triangulation). Вредонос проникает на устройства жертв с помощью эксплойта, доставляемого в скрытом сообщении iMessage, после этого он запускается и получает полный контроль над устройством и пользовательскими данными. Цель злоумышленников – шпионаж.

Атака была обнаружена экспертами «Лаборатории Касперского» благодаря SIEM-системе Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) в процессе анализа сетевого трафика, полученного из собственной корпоративной сети Wi-Fi. Дальнейшее исследование показало, что злоумышленники атаковали подключённые к ней iOS-устройства десятков сотрудников «Лаборатории Касперского». Расследование инцидента показало, что данные сотрудников компании, а также продукты или какие-либо критические процессы не были затронуты. Расследование инцидента продолжается.

Метод заражения. Специалисты «Лаборатории Касперского» определили, что жертва получала скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click-эксплойт. Это значит, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы пользователь совершал какие-либо действия. Сообщение содержало эксплойт, который использовал уязвимость, позволяющую выполнить вредоносный код для повышения привилегий. Таким образом атакующие получали полный контроль над заражённым устройством и доступ ко всем данным. После этого сообщение iMessage, которое привело к заражению, автоматически удалялось.

Цель. Установленное шпионское ПО незаметно передавало информацию с устройства жертвы на удалённые серверы. Злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца. Многое ещё предстоит изучить, однако вероятно, что атака была нацелена не только на сотрудников «Лаборатории Касперского».

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«К сожалению, даже самые безопасные операционные системы могут быть скомпрометированы. Поскольку злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы атаки и ищут новые уязвимости, компании должны уделять первоочередное внимание безопасности своих систем. Это включает в себя обучение сотрудников, предоставление специалистам компании актуальной информации о методах и инструментах атакующих для эффективного противодействия потенциальным угрозам. Наше исследование операции «Триангуляция» продолжается, и мы ожидаем, что в скором времени сможем поделиться подробностями, так как целями этой шпионской кампании являются не только сотрудники «Лаборатории Касперского», — отметил Игорь Кузнецов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».