Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить

«Потерявшийся» .NET

Пользователи Windows 11 пожаловались на невозможность запустить ряд приложений после установки майского обновления операционной системы, пишет Bleeping Computer.

Проблема затрагивает исключительно владельцев ПК под управлением Windows 11 версии 21H2 с установленным накопительным апдейтом от 11 мая 2022 г. с индексом KB5012643.

Перечень приложений, которые отказываются запускаться варьируется от пользователя к пользователю. По информации источника, в числе образцов проблемного ПО – интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); программа для управления настройками звуковых устройств фирмы Creative Sound Blaster Command; утилита для хранения паролей KeePass; инструмент для создания скриншотов и скринкастов ShareX.

Критическая ошибка при попытке запуска Sound Blaster Command

При попытке отправить одну из перечисленных программ на исполнение пользователь сталкивается с критической ошибкой с кодом 0xc0000135, которая сопровождается сообщением: «Приложение не смогло запуститься правильно. Нажмите OK, чтобы закрыть приложение» (“The application was unable to start correctly. Click OK to close the application”).

Как отмечает Bleeping Computer, ошибка 0xc0000135 возникает в тех случаях, когда операционная система не может найти динамически загружаемую библиотеку (DLL), необходимую для запуска данного приложения. В данной ситуации необходимыми являются файлы библиотек из состава платформы для разработки ПО Microsoft .NET 3.5. При этом, по наблюдению некоторых из пользователей, переставать запускаться могут и программы, задействующие и более поздние версии фреймворка.

Microsoft о проблеме известно

Microsoft в курсе наличия данной проблемы – ее описание фигурирует в списке известных проблем обновления KB5012643, опубликованном на портале поддержки компании. Примечательно, что она же присутствует и в более раннем необязательном кумулятивном обновлении KB5012643, то есть о ней известно по меньшей мере с 25 апреля 2022 г.

Разработчики Windows 11 утверждают, что в группе риска находятся приложения, использующие компоненты .NET Framework 3.5, такие как Windows Communication Foundation (WCF, нужен для обмена сообщениями между программами) и Windows Workflow Foundation (WWF, поддержка технологии управления рабочими процессами).

Как починить

Специалисты Microsoft предлагают решать проблему при помощи повторной активации компонентов .NET Framework 3.5 посредством «Панели управления» или командной строки (так или иначе потребуются права администратора).

В первом случае на «Панели управления» нужно последовательно перейти по пунктам «Программы», «Программы и компоненты», «Компоненты Windows», затем в иерархическом списке в появившемся окне найти разделы «.NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)» и “.NET Framework 4.8 Advanced Services” и убедиться в том, что они выбраны (отмечены «галочкой»), после чего нажать кнопку “OK”. Если это не помогло, вероятно, стоит попытаться через тот же самый интерфейс переустановить упомянутые компоненты.

Расположение компонентов, связанных с платформой .NET

Администраторы и опытные пользователи могут воспользоваться консольной утилитой dism.

По сообщению Bleeping Computer, удаление обновления KB5013943 тоже помогает, однако следует иметь в виду, что оно закрывает несколько проблем безопасности Windows 11. То есть «откат» может оставить систему уязвимой к киберугрозам.

Отказ браузеров

В середине апреля 2022 г. CNews писал о том, что установка последних на тот момент пакетов обновлений Windows 10 и 11 привела к неработоспособности некоторых веб-браузеров.

Попытка запустить Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox, входящие в пятерку самых популярных интернет-обозревателей мира, приводила к возникновению странной ошибки. В проблеме, вероятно, были виноваты антивирусы, в частности, продукты компании Eset.