«Планы выполнения» — новое расширение для платформы SimpleOne от ГК «Медиа-тел»

Российский системный интегратор и разработчик ПО ГК «Медиа-тел» представил новое продуктовое расширение «Планы выполнения» на маркетплейсе компании SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения). Расширение упрощает настройку типовых запросов с последовательными и параллельными согласованиями без использования сложных рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Планы выполнения» — это набор таблиц, состоящих из группировки задач, этапов и задач на выполнение/согласование. Решение позволяет настроить типовые запросы с последовательными и параллельными согласованиями, произвольными формами без применения традиционных workflow. При необходимости решение можно адаптировать для других процессов: изменения, инциденты и другие объекты.

Пользователи получают возможность выгружать последовательность шагов и автоматизировать создание типовых запросов на основе внешних данных. Легенда с цветовой подсветкой задач и отображением всех возможных статусов по задачам делает процесс более прозрачным и интуитивно понятным.

«Важно найти баланс между визуализацией, Low/Pro-код инструментами, производительностью и удобством использования. Редактор Workflow не всегда является эффективным решением», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ «Медиа-тел».

«Команда "Медиа-тел" хорошо понимает потребности заказчиков и обладает необходимой экспертизой для создания востребованных решений. "Планы выполнения" помогают в реализации важной задачи по упрощению настройки типовых процессов», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.