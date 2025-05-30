ГК «Медиа-тел» выпустила продукт Process Mining Office (PMO) для платформы SimpleOne

Российский системный интегратор и разработчик ПО ГК «Медиа-тел» представила продукт Process Mining Office (PMO) на маркетплейсе разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. Плагин для анализа бизнес-процессов, разработанный для платформы SimpleOne, позволяет компаниям изучать реальные процессы на основе фактических данных и выявлять возможности для их оптимизации. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Process Mining Office (PMO) for SimpleOne – это плагин, интеллектуальный инструмент, который встроен в платформу SimpleOne и помогает анализировать, оптимизировать и автоматизировать сервисные процессы (ITSM, ESM, HR). Он использует данные о заявках, их маршрутизации и выполнении для повышения уровня обслуживания.

Функциональные возможности решения позволяют осуществлять контроль процессов, анализ рисков по несоблюдению SLA, поиск возможностей для автоматизации среди рутинных задач; проводить глубокую аналитику изменений для измерения их влияния на процесс, а также приоритизировать задачи.

Анализ данных осуществляется в автоматическом или полуавтоматическом режиме — система формирует журнал событий процесса без необходимости дополнительной загрузки данных.

«Бизнес-процесс в реальной жизни всегда отличается от того, как он спроектирован на платформе. PMO дает владельцу процесса «линзу» - возможность увидеть многообразие настоящих путей процесса, разобраться в причинах отклонений и аномалий, поддержать лучшие сложившиеся практики, и убрать худшие», — сказал Константин Левчин, генеральный директор ООО «Медиа-тел».

«Решение Process Mining Office от «Медиа-тел» предоставляет мощный инструментарий для анализа существующих процессов и нахождения точек повышения эффективности. Данное решение будет особенно актуальным для компаний, стремящихся к получению максимальных преимуществ от использования информационных технологий», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Продукт Process Mining Office (PMO) от ГК «Медиа-тел» уже доступен на маркетплейсе SimpleOne.