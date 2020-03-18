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Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве

Безопасность Новости поставщиков Интеграция

Micro Focus и создатель ИТ-платформы Security Vision ГК «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве. Стороны будут на постоянной основе работать над качественной интеграцией своих продуктов и осуществлять мониторинг их совместимости.

Платформа для мониторинга и контроля инцидентов в сфере информационной безопасности Micro Focus ArcSight – один из лидеров на мировом рынке SIEM-систем. Решения линейки Micro Focus ArcSight успешно используются крупнейшими государственными структурами, банками и коммерческими компаниями во многих странах. На российском рынке ArcSight также является одной из наиболее распространенных SIEM-систем.

Сотрудничество Micro Focus и ГК «Интеллектуальная безопасность» – создателя ИТ-платформы Security Vision и систем класса IRP, SGRC, SOC и CRS – обеспечит успешное взаимодействие продуктов Micro Focus ArcSight и Security Vision, тестируемое на постоянной основе.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность», сказал: «Security Vision IRP(SOAR) имеет возможность обмена данными с ArcSight Enterprise Security Manager и ArcSight Logger с помощью специализированных коннекторов данных, обеспечивая автоматическую регистрацию инцидентов информационной безопасности, обогащение важными данными и реализацию сценариев реагирования на инциденты кибербезопасности как в автоматическом, так и в ручном режиме. Важным элементом в системах кибербезопасности является постоянный контроль совместимости и обеспечения работоспособности новых версий продуктов. Именно это позволяет осуществлять на постоянной основе технологическое вендорское сотрудничество. Уверен, что сочетание возможностей наших продуктов позволит решать самые сложные задачи наших клиентов и предлагать им беспрецедентно высокий уровень обеспечения информационной безопасности».

Андрей Кутуков, генеральный директор Micro Focus в России, сказал: «Мы придаем большое значение непрерывному совершенствованию наших продуктов и экспертизы в области информационной безопасности как на мировом рынке, так и на локальном – учитывая его особенности и нормативные требования в области кибербезопасности. Мы видим действенные для наших клиентов примеры сотрудничества с российскими компаниями, дающие существенные преимущества. Такими примерами мы считаем интеграцию IRP (SOAR) и SIEM, интеграции SIEM и модулей взаимодействия с НКЦКИ (ГосСОПКа) и Threat Intelligence Platform от Security Vision. Сотрудничество между нашими компаниями уже сейчас дает заметные результаты. В будущем, уверен, они станут еще более впечатляющими».

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