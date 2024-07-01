ГК Softline и «Колибри-АРМ» развивают технологическое партнерство

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и «Колибри-АРМ», разработчик российской системы по управлению рабочими местами, серверами и другими устройствами, объявляют о заключении технологического и коммерческого партнерства. ГК Softline будет оказывать услуги по продаже, внедрению и технической поддержке продукта «Колибри-АРМ». Данное сотрудничество способствует реализации стратегии ГК Softline по замещению иностранных ИТ-производителей и дистрибуторов, развитию портфеля импортонезависимых продуктов и услуг для цифровой трансформации российских предприятий, а также выводу решений российских ИТ-производителей в дружественные страны.

«Колибри-АРМ» — это решение, позволяющее единообразно управлять устройствами как с установленными операционными системами семейства Windows, так и Linux, включая другие отечественные дистрибутивы. С помощью «Колибри-АРМ» клиенты ГК Softline смогут решать задачи по автоматизированной миграции на российские операционные системы и по операционному обслуживанию инфраструктуры. Продукт включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестровая запись №20037 от 27 ноября 2023 г.).

В рамках партнерства компании сосредоточат усилия на реализации проектов по продвижению на российском и международном рынках дружественных стран Колибри-АРМ в качестве замены зарубежного аналога Microsoft System Center Configuration Manager. Также одним из фокусов сотрудничества станет работа по комплексному внедрению этого решения в инфраструктуры заказчиков и оказание проактивной и реактивной технической поддержки «Колибри-АРМ».

«Сотрудничестве с ГК Softline позволит нам благоприятно развиваться на целевых рынках. Для нас важно расширение географического присутствия с выходом на новые рынки, что станет возможным благодаря глубочайшей экспертизе команды Softline в инфраструктурных проектах. Особенно отмечу, что совместно с Softline создана экспертная группа тестирования новых версий нашего продукта и организована постоянная синхронизация в части обратной связи для усовершенствования решения. Уверен, что синергия нашего опыта и высокая экспертиза нашего ключевого партнера приведет к успешному сотрудничеству», — отметил директор по продукту «Колибри-АРМ» Дмитрий Игнатьев.

«ГК Softline стремится обеспечить заказчиков передовыми российскими решениями. Благодаря сотрудничеству с «Колибри-АРМ», наши клиенты смогут оценить удобный инструмент для решения задач массового администрирования АРМ. Продукт нашего партнера позволит компаниям любого размера с инфраструктурой любой сложности получить профессиональное управление ИТ-активами и гибкие возможности по развертыванию ПО. Мы видим большой вклад вендора в развитие дорожной карты продукта. Закономерным результатом этого стало наличие у «Колибри-АРМ» большего функционала, чем в других иностранных решениях», — сказал Александр Вахитов, директор департамента развития стратегических вендоров управления развития продаж ГК Softline.