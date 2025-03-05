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Интернет-зависимость интернет-аддикция internet addiction


05.03.2025 Состоятельная молодежь выбирает гаджет вместо семьи, 28% россиян интернет-зависимы и проводят в сети по шесть часов в день: аналитика ВСК 1
28.06.2024 ВСК: столичная молодежь больше занимается спортом и меньше проводит время в соцсетях, интернет – наркотик для небогатых россиян из регионов 1
30.01.2024 В России готовится единая система цифровой слежки за детьми 1
22.04.2020 Через три года на каждого россиянина будет приходиться шесть подключенных к сети устройств 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
14.08.2013 Россия обгоняет европейские страны по объему интернет-аудитории 1
03.09.2012 Интернет-зависимость прячется в генах 1
13.12.2010 Проект «Защити на отлично»: безопасный интернет школам 1
12.11.2008 Китайские ужасы ММОRPG 1
19.03.2008 Интернет-зависимость признали психическим расстройством 2
26.02.2008 Гоблин и психиатры предупреждают о виртуальной зависимости 1
07.08.2007 В Шанхае будут лечить от интернет-зависимости 1
18.10.2006 Каждый восьмой американец страдает интернет-зависимостью 1
12.10.2006 ПК подорвали психику русских детей 1
26.07.2006 Швейцарцы борются с интернет-зависимостью 1
04.07.2005 Интернет-зависимых в России лечат так же, как наркоманов 1
04.08.2004 С интернет-зависимостью в армию не возьмут 1
29.10.2003 Интернет-зависимость россиянам не грозит? 2
22.08.2002 Интернет - это наркотик? 1
21.06.2002 Неделя в Сети: расцвет рекламы, емэйлозависимость и душа персиянки 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Интернет-зависимость и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7460 2
Microsoft Corporation 24692 1
Google LLC 11845 1
Cisco Systems 5127 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Forcepoint - Websense 125 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 133 1
ИКС 321 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 21 1
Тырнет 10 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 1
Ростелеком 9777 1
Telegram Group 2042 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 2
BSE - Bremen Stock Exchange - Bremer Börse - Бременская фондовая биржа 2 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
Accel Partners 49 1
Tiger Global Management 44 1
eBay Inc 1622 1
Fastlane Ventures 35 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Direct Group 14 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Sapato.ru 21 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Darberry - Дарберри 8 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 438 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17152 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16216 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16061 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9401 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5100 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 987 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2971 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 991 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4786 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9355 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24634 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7122 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2029 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7714 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8312 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5817 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8222 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27987 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12597 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 796 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5114 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Apple iAd 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 1
Google YouTube - Видеохостинг 2766 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 1
FreePik 1040 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Discord 122 1
Rambler Top100 - Рамблер Топ100 63 1
Путин Владимир 3196 1
Shapira Nathan - Шапира Натан 1 1
Пучков Дмитрий 63 1
Рябых Андрей 9 1
Фролов Павел 84 1
Гутницкий Дмитрий 4 1
Жичкина Анастасия 1 1
Кузмич Андрей 1 1
Кузьмич Андрей 8 1
Войскунский Александр 2 1
Малофеев Константин 116 1
Мирошников Борис 63 1
Щеголев Игорь 698 1
Давыдов Денис 43 1
Лесин Михаил 28 1
Воробьев Михаил 51 1
Федотов Дмитрий 6 1
Блохин Константин 3 1
Покушалова Ольга 15 1
Котова Светлана 1 1
Яковенко Валентина 1 1
Бердышев Илья 1 1
Гиниатулин Вадих 1 1
Орехович Александра 13 1
Greenfield David - Гринфилд Дэвид 3 1
Силивончик Сергей 1 1
Лантратова Яна 6 1
Ellwood Mark - Элвуд Марк 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 4
Германия - Федеративная Республика 12714 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 2
Европа 21818 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1673 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 446 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 853 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1518 1
Франция - Французская Республика 7867 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 868 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
Болгария - Республика 776 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2888 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 214 1
США - Калифорния 4632 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1020 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 1
Германия - Берлин 716 1
Польша - Республика 1964 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2996 1
Украина 7637 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 359 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 613 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 465 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 464 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Иран - Исламская Республика Иран 1093 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1127 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10020 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1267 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2111 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 4
Цензура - Свобода слово 498 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 3
Сон - Somnus 431 3
Азартные игры - Казино 323 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 2
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Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 774 2
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Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1627 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6197 1
Здравоохранение - Бессонница - инсомния - асомния - агрипния 26 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
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Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 512 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2771 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 915 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 402 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5929 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2706 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
China Daily 66 1
Игромания 10 1
Известия ИД 634 1
Советский спорт 18 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Harris Interactive 81 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 343 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 21 1
OHSU - Oregon Health & Science University - Орегонский университет здравоохранения и науки 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2451 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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