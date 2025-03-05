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Интернет-зависимость интернет-аддикция internet addiction
- навязчивое стремление использовать интернет и избыточное пользование им, проведение большого количества времени в Сети
- компьютерная зависимость
- телемания - телезависимость
Интернет-зависимость и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3196 1
|Shapira Nathan - Шапира Натан 1 1
|Пучков Дмитрий 63 1
|Рябых Андрей 9 1
|Фролов Павел 84 1
|Гутницкий Дмитрий 4 1
|Жичкина Анастасия 1 1
|Кузмич Андрей 1 1
|Кузьмич Андрей 8 1
|Войскунский Александр 2 1
|Малофеев Константин 116 1
|Мирошников Борис 63 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Давыдов Денис 43 1
|Лесин Михаил 28 1
|Воробьев Михаил 51 1
|Федотов Дмитрий 6 1
|Блохин Константин 3 1
|Покушалова Ольга 15 1
|Котова Светлана 1 1
|Яковенко Валентина 1 1
|Бердышев Илья 1 1
|Гиниатулин Вадих 1 1
|Орехович Александра 13 1
|Greenfield David - Гринфилд Дэвид 3 1
|Силивончик Сергей 1 1
|Лантратова Яна 6 1
|Ellwood Mark - Элвуд Марк 2 1
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