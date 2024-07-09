HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет

HP сняла с производства лазерные принтеры, неспособные работать без подключения к интернету. Она сделала это в ответ на многочисленные жалобы пользователей. Теперь печатать можно офлайн, не боясь получить блокировку за использование неоригинальных картриджей – HP регулярно блокирует такие принтеры через интернет.

Борьба с интернет-зависимостью

Американская компания HP приняла решение о прекращении производства и продаж лазерных принтеров серии LaserJet, которые нельзя использовать без подключения к интернету, пишет Tom’s Hardware. Линия по их выпуску уже остановлена – это стало реакцией HP на мощную волну критики со стороны потребителей.

В частности, постоянная привязка к интернету позволяла HP в фоне обновлять прошивку принтеров без разрешения владельца. После этого они нередко переставали работать – HP удаленно блокировала их за использование неоригинальных картриджей, чем вызывала гнев пользователей.

Важно отметить, что HP больше не производит и не продает зависимые от интернета принтеры, но ранее реализованные устройства патчить не станет – на них ограничения по-прежнему распространяются.

По данным немецкого портала DruckerChannel, HP сняла с производства лазерные принтеры, в названии которых есть литера «е». Для примера, в списке моделей HP есть принтер Laserjet M110w, и его производство продолжится, чего не скажешь о модификациях LaserJet M110we и M209dwe – их выпуск прекращен.

HP Желающим купить принтер HP дали больше свободы. Но надолго ли?

Более того, компания перестала требовать от владельцев таких принтеров регулярно оплачивать подписку HP+ - отныне это лишь опция. Данная подписка открывает пользователям доступ к облачной печати и обеспечивает их дополнительным годом гарантии на технику HP, но у нее масса условий, в числе которых – стабильное и обязательное подключение к интернету и использование исключительно оригинальных картриджей HP.

Все это касалось не только дорогих моделей лазерных принтеров HP, но даже базовых. Зависимость от подписки и оригинальных расходных материалов резко повышала стоимость их эксплуатации.

Есть, что терять

Привязка людей к своим оригинальным расходникам и другие многочисленные ограничения вылились для HP в череду серьезных проблем. Пользователи начали мстить ей разными способами – на нее посыпались коллективные иски, а также она столкнулась с падением продаж принтеров, что привело к падению ее доходов.

Это отражено, в частности, в ее отчете за I квартал 2024 финансового года, который завершился для компании 31 января 2024 г. Выручка HP упала на 4,4% год к году и составила $13,2 млрд, и это заметно ниже прогноза аналитиков, который был на уровне $13,6 млрд.

По итогам отчетного периода принтеры принесли HP выручку в размере $4,4 млрд, а это 5-процентная просадка. Продажи в натуральном выражении и вовсе обрушились на 17%. Единственное, что более-менее стабильно – это выручка с продажи расходных материалов. За год она не изменилась в меньшую сторону, но и не выросла.

К моменту выпуска материала HP являлась крупнейшим производителем принтеров в мире. Согласно статистике исследовательской компании IDC, в I квартале 2024 г. (1 января – 31 марта) доля HP на мировом рынке принтеров составила 34,9% против 21,8% у ближайшего конкурента в лице Epson. За ними следуют Canon (19,1%), Brother (9,4%) и китайская Pantum (2,8%), чья оргтехника очень востребована в России на фоне ухода из страны других производителей.

Но, оставаясь лидером рынка, HP демонстрирует наихудшую динамику – за год ее продажи упали на 20,1%, а доля рынка сократилась с 36% до 34,9%. У Epson продажи снизились на 19,6%, а у Canon, Brother и Pantum – на 14%, 8% и 13,9% соответственно.

Альтруизм? Это не про HP

В целом, подобное поведение совершенно нехарактерно для сбежавшей из России HP, оставившей россиян без техподдержки и даже без драйверов для своей продукции. Как правило, ее мало волнует недовольство пользователей – по словам гендиректора компании, для них они лишь источник денег.

Но и здесь HP придумала, как обернуть все себе на пользу. С одной стороны, компания решила снизить градус недовольства своих клиентов, с другой, не стала делать это себе в убыток. Это отлично видно на примере трех вышеупомянутых принтеров – LaserJet M110we и M209dwe являются более доступными модификациями Laserjet M110w, то есть теперь пользователям придется покупать более дорогую модель.

Помимо этого, к моменту публикации материала HP совершенно не торопилась выпускать обновление прошивки для всех ранее собранных принтеров с литерой «е» в названии. Это означает, что их владельцам по-прежнему придется пользоваться исключительно оригинальными картриджами HP, оплачивать подписку HP+ и держать свои принтеры постоянно подключенными к интернету, если они хотят печатать на них.

Больше никакого Instant Ink

Как ни странно, отказ от дальнейшего выпуска бесполезных без интернета лазерных принтеров – не единственные изменения, на которые решилась HP. В конце 2024 г. на прекратит навязывать новым владельцам своих принтеров услугу Instant Ink, которая тоже является подписочным сервисом. Идея заключается в том, что HP будет менять подключившим услугу Instant Ink картриджи по мере их опустошения в обмен на ежемесячную абонентскую плату. Но если раньше Instant Ink в был полностью бесплатный тариф, по которому можно было печатать до 15 страниц в месяц и все равно рассчитывать на замену картриджей, то теперь его нет. Как сообщал CNews, HP избавилась от такого тарифа в сентябре 2020 г.

Tom’s Hardware пишет, что HP не просто не будет продвигать Instant Ink среди новых клиентов – услуга и вовсе не будет доступна им. Нынешних клиентов, подключивших ее, изменения коснуться не должны.

Причины новых условий продвижения Instant Ink HP не раскрывает. Эксперты DruckerChannel полагают, что компания нагородила сервисов, в которых пользователи теперь путаются и не могут отличить Instant Ink от упомянутой HP+. А некоторые из них и вовсе думают, что для работы платной услуги Instant Ink нужно подключить еще HP+. В DruckerChannel считают, что HP отказывается от продвижения Instant Ink, чтобы упростить все для конечных пользователей.