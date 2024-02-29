Погрязшая в скандалах из-за своей жадности HP уничтожает собственный бизнес. Принтеры не продаются, дорогие ноутбуки тоже

HP Inc. столкнулась с ощутимым падением продаж ее основной продукции – принтеров. Ее ноутбуки тоже стали гораздо меньше интересовать потребителей. В последние годы HP регулярно злила миллионы людей своим неуемным желанием заработать на них, насильно продавать им лицензионные картриджи и «отбирать» у них принтеры за отказ платить. Итог – внушительное падение выручки.

HP доигралась

Американская компания HP Inc., производитель потребительской электроники (не путать с HPE, вендором серверов и систем хранения данных), отрапортовала о падении выручки по итогам последнего отчетного периода. Как пишет Bloomberg, у ушедшей из России HP на 17% рухнули продажи ее принтеров, а ведь именно эта компания долгие десятилетия была одним из лидером на мировом рынке потребительской и офисной техники для печати.

Также на 6% стали хуже продаваться ноутбуки HP, хотя тут компании беспокоиться не пока не о чем – она по-прежнему в топ-3 по объемам поставок мобильных ПК, согласно статистике всех крупнейших аналитических компаний за 2023 г.

Причины у двух этих явлений частично одинаковые, частично – нет. Ситуация с ноутбуками – это в первую очередь следствие сокращения мирового рынка ПК на фоне геополитического кризиса, стагнации экономики и долгосрочных последствий пандемии коронавируса. В 2020 г. люди закупили всю необходимую технику, включая ПК и ноутбуки, для работы из дома, и пока не спешат апгрейдить ее.

С принтерами все немного сложнее. С одной стороны, весь мир постепенно переходит на безбумажный документооборот, фотографии почти никто не печатает. С другой стороны в пандемию COVID-19 все скупали не только ПК, но и оргтехнику, и время обновлять ее для многих еще не наступило.

Фото: HP Главная проблема оригинальных расходников HP, из-за которой их не хотят покупать - высокая цена

Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить все скандалы последних лет, с которых центральным персонажем была именно HP. Она настроила против себя миллионы людей, удаленно блокируя им принтеры за то, что они пользуются совместимыми картриджами или повторно заправляют оригинальные. Требуя от потребителей нести ей деньги за новые оригинальные расходники, HP лишь настроила их против себя. Свою лепту внес и гендиректор HP Энрике Лорес (Enrique Lores) – в начале 2024 г. в интервью CNBC он во всеуслышание заявил, что HP с огромной охотой блокирует принтеры со своим логотипом, если их владельцы не покупают оригинальные картриджи.

CNews писал, что на Западе HP уничтожила свою репутацию – многие относятся к ней даже сильнее, чем Amazon, которая своим плохим отношением к курьерам и работникам складов.

Факты в цифрах

Падение доходов HP отражено в ее отчете за I квартал 2024 финансового года, который завершился для компании 31 января 2024 г. Выручка снизилась на 4,4% год к году и составила $13,2 млрд, и это заметно ниже прогноза аналитиков, который был на уровне $13,6 млрд.

Продажи ноутбуков и ПК HP в потребительском сегменте сократились на 1% в денежном эквиваленте до $2,76 млрд, а в бизнес-сегменте – на 5% до $6,05 млрд. Суммарно выручка с продаж ПК упала на 4% за год.

Совершенно очевидно, что компания теряет деньги, но парадоксально то, что продажи ее компьютеров в натуральном выражении, напротив, растут. В потребительском сегменте они показали 10-процентную прибавку, а в бизнес-сегменте – 2-процентную.

В совокупности это означает, что физлица и компании стали в меньшей степени интересоваться дорогими моделями компьютеров производства HP. Отныне они отдают предпочтение устройствам подешевле.

В сфере оргтехники ситуация для HP еще более безрадостная. Если ПК хотя бы продавались в больших количествах нежели годом ранее, пусть и с падением общей выручки, то здесь просели и отгрузки, и доходы.

По итогам отчетного периода принтеры принесли HP выручку в размере $4,4 млрд, а это 5-процентная просадка. Продажи в натуральном выражении и вовсе обрушились на 17%. Единственное, что более-менее стабильно – это выручка с продажи расходных материалов. За год она не изменилась в меньшую сторону, хотя всем понятно, как HP смогла этого добиться. Впрочем, к росту этой выручки все усилия компании тоже не привели.

Если посмотреть на продажи принтеров по сегментам, то становится видно, что обычные потребители или просто перестали покупать принтеры, или начали чаще отдавать предпочтение продукции конкурентов HP. В клиентском сегменте продажи компании сократились на 22%, в коммерческом – на 12%. Но здесь результат HP почти на 100% совпал с прогнозами аналитиков – они не сомневались, что все будет именно так.

Главное – верить

После публикации отчета СЕО HP Энрике Лорес дал еще одно интервью, но на этот раз Bloomberg, а не CNBC, и в нем он больше не рискнул называть пользователей, покупающих совместимые картриджи, «бесполезными инвестициями». Он лишь заявил, что HP планирует нарастить выручку с продаж персональных компьютеров.

Сделать это HP собирается в первую очередь за счет своих бизнес-клиентов. Она рассчитывает, что компании начнут обновлять парк своих компьютеров по мере того, как приближается дата окончания поддержки Windows 10 (октябрь 2025 г.) и на фоне ужесточения системных требований Windows 11.

Однако Лорес, похоже, не стал брать во внимание тот факт, что почти все версии Windows после прекращения техподдержки в течение нескольких лет продолжают получать платные обновления безопасности – для Microsoft это дополнительный заработок, поскольку многим компаниям в разы выгоднее купить пачку апдейтов для старой Windows, чем вложить гигантские суммы в апгрейд всего парка компьютеров и закупку лицензий новой ОС. Windows 10, судя по всему, тоже получит платные обновления, и впервые в истории есть шанс, что заплатить за них смогут не только компании, но и обычные пользователи.