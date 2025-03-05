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Состоятельная молодежь выбирает гаджет вместо семьи, 28% россиян интернет-зависимы и проводят в сети по шесть часов в день: аналитика ВСК

Среди российской молодежи растет интернет-зависимость – в ней признается минимум каждый четвертый молодой человек. В то же время, россияне готовы отказаться от гаджетов в пользу встреч с друзьями и чтения книг. Таковы результаты исследования «Страхового Дома ВСК» об образе жизни современной молодежи.

Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-34 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках в 2025 г. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Об этом CNews сообщили представители «Страхового Дома ВСК».

Интернет-зависимость остается самой пагубной привычкой среди молодежи – об этом заявили 26% респондентов. Прежде всего, она характерна для девушек (28%, для сравнения 37% в 2024 г.), чем для юношей (28%, 11,6% в 2024 г.). Самая высокая доля людей, зависящих от соцсетей, среди молодых москвичей (27,4%) со средним и высоким достатком (26% и 27,5% соответственно). Среди молодых россиян с низким доходом практически нет интернет-зависимых.

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Растет количество молодежи, которая посвящает гаджетам значительную часть свободного времени, например, почти треть молодых людей проводит в интернете (без учета работы и учебы) 5-6 часов в день (26% в 2024 г.), 27% опрошенных – 3-4 часа в день (22% в 2024 г.), а 18,2% - более 10 часов (12% в 2024 г.).

Сократить время, проведенное в интернете, планирует 55% молодых людей (ранее – 58%). Все меньше юных россиян готовы заменить цифровой мир общением с семьей (17% в 2025 г., 21% в 2024 г.), прогулками на свежем воздухе (13% против 15% в 2024 г.), самообразованием (9% против 12% ранее). При этом растет доля тех, кто готов заменить интернет на встречу друзьями и возлюбленными (20% против 17% ранее), чтение книги (11% против 7% ранее), поход на концерт (6% против 3%) и игры с домашними животными (5% против 2%).

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