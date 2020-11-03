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На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система MES

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система Manufacturing Execution System (MES) или система оперативного управления производственными процессами в цеху. На заводах будет работать программа планирования, позволяющая контролировать, что, как и в какие сроки нужно производить.

MES-система внедряется в дискретное производство – то, в котором сырьё при переработке в конечный продукт претерпевает более одного передела с прерыванием технологического процесса. Эта система позволит контролировать весь процесс изготовления, понимать, на каком этапе, «в чьих руках» находится изделие, сколько единиц уже выпущено. Теперь вся работа будет видна на мониторе. MES устанавливается на любой гаджет.

Другой пример: если в цеху сломалось оборудование, то рабочему нужно подойти к мастеру, мастер позвонит в ремонтную службу, после чего будет оформлена заявка на ремонт. MES же доставит информацию о поломке сразу в службу ремонта, тем самым избавит от лишних действий и сэкономит рабочее время. Такая новация позволит выдерживать сроки, не даст затеряться ни одной детали, рабочие будут видеть поэтапный план и смогут оперативно и безболезненно реагировать на изменения в производстве.

Реализация проекта «Система MES» началась в конце 2019 года и продлится три года. Внедрение системы будет происходить в девяти цехах основных производственных площадок «КАМАЗа»: механосборочного производства автомобильного завода, прессово-рамного завода и завода двигателей. Реализация уже затронула прессово-рамный завод.

Сам проект делится на две составляющие – внедрение информационной системы и создание инфраструктуры промышленной сети «КАМАЗа». По итогам реализации проекта предприятие получит эффективную систему управления производственными процессами, новую промышленную сетевую инфраструктуру и создание почти 800 автоматизированных рабочих мест.

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