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Мобильный узел связи «Росэлектроники» для МЧС успешно прошел госиспытания

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с МЧС России завершил государственные испытания мобильного узла связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС). Комплекс, созданный на базе специализированного автомобиля КАМАЗ повышенной проходимости, предназначен для обеспечения подразделений МЧС России устойчивой связью в полевых условиях.

Установленное на борту МУС ЧС оборудование позволяет организовать спутниковую, проводную и радиосвязь, создать локально-вычислительную сеть, осуществлять видеонаблюдение в зоне выполнения задач, обеспечить передачу данных, в том числе по видеоконференцсвязи в ведомственной цифровой сети связи.

МУС ЧС разработан специалистами Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику»). В состав комплекса также входит разработанное концерном «Созвездие» оборудование связи стандарта DMR: стационарный и мобильный ретрансляторы, стационарная, автомобильная и портативные радиостанции.

«Испытания продемонстрировали, что наша аппаратура обеспечивает надежную радиосвязь в полевых условиях и способна обеспечить высокую скорость реагирования при чрезвычайных ситуациях. Уже до конца этого года Рязанский радиозавод выпустит первую партию комплексов, которые будут переданы территориальным органам МЧС России», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

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В настоящее время МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 г. Распоряжением Правительства РФ «Объединенная приборостроительная корпорация» определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг.

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