Школьники ДНР получили новые ноутбуки

«Объединенная приборостроительная корпорация» (управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») передала школьникам новых российских регионов ноутбуки и бесконтактные термометры. Техника будет использоваться в школах Донецкой Народной Республики для проведения учебного процесса и повышения доступности информационных образовательных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Коме того, для поддержки российских военнослужащих предприятия холдинга передали в зону СВО крупную партию предметов первой необходимости, в том числе – отопительные печи, газовые горелки, бензиновые пилы, наборы инструментов, зимнюю одежду, термобелье, предметы личной гигиены. Их закупили на средства, пожертвованные сотрудниками предприятий.

«Сегодня поддержка на любом уровне просто необходима солдатам и офицерам, а также мирным жителям новых территорий. Безусловно, выполнение гособоронзаказа для нас является важнейшим приоритетом. На предприятиях налажена эффективная работа по своевременной отгрузке необходимой техники. Но помимо этого, мы понимаем всю значимость гуманитарных инициатив и социальных акций, которые помогают тем, кто сегодня выполняет свой долг на фронте или восстанавливает мирную жизнь в новых регионах нашей страны», - отметил генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Сахненко.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также «Национальный центр информатизации». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.