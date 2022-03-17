«Ростех» разработал прототип «Аватара»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил рабочий прототип тренажера нового поколения на основе технологий гибридной реальности. Решение, созданное на базе программно-технического комплекса «Аватар», позволяет тренировать военнослужащих, а также специалистов для промышленности, авиации и атомной энергетики с помощью объединения в единой среде реальных и виртуальных объектов. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Тренажеры, разработанные с применением ПТК «Аватар», станут новым поколением учебно-тренировочных средств. Устройства обеспечат полномасштабный контроль и оценку действий обучаемых и мониторинг состояния техники, с которой они взаимодействуют.

В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, что обеспечивает свободу перемещения пользователя в пространстве.

Мониторинг осуществляется с помощью специальных устройств позиционирования статичных и динамичных объектов, размещенных на обучаемых и технике, а также средств передачи информации на рабочее место руководителя занятия. На основе полученных данных происходит обработка информации для определения полноты, качества и времени выполнения тактических и тактико-специальных нормативов.

«Применение технологий гибридной реальности позволяет значительно повысить эффективность подготовки военнослужащих, а также специалистов предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Название проекта “Аватар” выбрано не случайно. Новый программно-технический комплекс позволяет сделать пребывание пользователя в виртуальном мире максимально естественным. В настоящее время изготовлен рабочий прототип тренажера. На следующем этапе будет создан опытный образец и проведены все необходимые испытания, после чего будет возможна поставка “Аватара” заказчикам», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Проект реализуется Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику») совместно с Технополисом «ЭРА».

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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный центр информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация».

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др.