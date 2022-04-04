В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет

«Ростех» разработал и готовится к серийному производству миниатюрного OLED-экрана, своими размерами напоминающего монету номиналом 10 руб. Это уникальное для России решение, так как при своих габаритах дисплей поддерживает высокое разрешение 1280х1024 точки. У экрана широкий спектр применения – это фото- и видеокамеры, тепловизоры и др.

Уникальный отечественный дисплей

Специалисты российского холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработали первый в России миниатюрный OLED-дисплей с высоким разрешением. По своим размерам он сопоставим с обычной 10-рублевой монетой.

По замыслу разработчиков, дисплей будет применяться в различной технике, в том числе и популярной среди пользователей. К примеру, он может быть задействован в шлемах дополненной, виртуальной и смешанной реальностей, а также в фотоаппаратах, видеокамерах, наголовных и нашлемных видеомодулях.

Помимо этого, OLED-экран «Росэлектроники» может использоваться в оборудовании специального назначения – тепловизорах. Также есть возможность его применения в оружии – он может входить в состав тепловизионных прицелов. На запрос CNews о том, можно ли будет интегрировать его в смарт-часы или в смартфон в качестве дополнительного экрана представители «Ростеха» и «Росэлектроники» на момент публикации материала ответить не смогли.

Возможности дисплея

OLED – это один из самых современных типов матриц. В его основе – органические светодиоды, что является главным отличием от обычных ЖК-дисплеев (IPS, TN и др.).

При своих небольших размерах экран демонстрирует очень высокую разрешающую способность

OLED-экраны потребляют значительно меньше энергии в сравнении с жидкокристаллическими, но при этом обеспечивают более высокую контрастность. Такие панели в современном мире чаще всего можно встретить в смартфонах и телевизорах крупных производителей.

Экран, созданный в «Росэлектронике», поддерживает разрешение 1280х1024 пикселя или SXGA. Соотношение его сторон производитель не раскрывает, но, как правило, такое разрешение поддерживают экраны с пропорциями 5:4.

Габариты всего дисплейного модуля недалеко ушли от размеров 10-рублевой монеты, диаметр которой составляет 22 мм. Известно, что шаг пикселей в его случае составляет 12 мкм, а размеры самого экрана составляют 15,5х12,5 мм. При таких размерах диагональ экрана равна 19,9 мм.

Будущее туманно

Раскрыв сферы применения нового мини-дисплея, представители «Ростеха» не рассказали, когда с конвейера сойдет первая партия таких панелей, и есть ли в настоящее время компании, заинтересованные в их приобретении. «Мощности нашего холдинга "Росэлектроника" позволяют выпускать до 5000 устройств ежегодно. Нам удалось не только освоить сложнейшую технологию, но и добиться высокого качества выпускаемых изделий», – сообщили они CNews.

По информации «Ростеха», в России есть лишь одно отечественное предприятие, имеющее необходимое оборудование для производства OLED-экранов небольших размеров. Это Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Циклон» из состава «Росэлектроники». Всего же в мире есть лишь пять стран, в которых может быть развернуто (или уже действует производство экранов OLED небольших размеров.

Появление мини-экрана «Ростеха» в серийно выпускаемых гаджетах, возможно, уже не за горами

«Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Нам удалось не только освоить сложнейшую технологию изготовления, но и добиться высокого качества выпускаемых изделий. Наше предприятие готово ежегодно выпускать до 5000 устройств», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Сахненко. Названия других стран из этого квинтета он не привел. На запрос CNews представители Ростеха ответили, что это Китай, США, Франция и Япония.

Одна разработка, но целая группа разработчиков

По данным «Ростеха», все опытно-конструкторские работы и освоение серийного производства выполнены специалистами ЦНИИ «Циклон». При этом сами схемотехнические решения были разработаны в Научно-исследовательском институте микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс».

Над топологией работали эксперты НИИМЭ (НИИ молекулярной электроники). Тем временем, за изготовление кремниевых 200-миллиметровых пластин со сверхбольшой интегральной схемой (СБИС) дисплеев отвечал завод «Микрон». Он входит в ГК «Элемент» – совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система».

Конкуренты имеются

Сами по себе OLED-экраны сверхмалого размера не являются чем-то новым. В 2022 г. существует множество их вариантов, различающихся в первую очередь размерами и количеством отображаемых цветов.

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Например, есть панели с диагональю 24 мм и 16-битным отображением цвета, а на Ozon продаются двухцветные 24-миллиметровые OLED-панели с разрешением 128х64 пикселя.

Существуют и гораздо более современные решения: например, еще в самом начале 2021 г. американская компания Kopin выпустила дисплейный OLED-модуль с диагональю 33 мм, поддерживающим разрешение 2560х2560 точек. Он предназначен для использования в очках дополненной реальности.