Спецпроекты

Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Генеральный директор БПО «Прогресс», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, Марат Тимиров, был утвержден в составе Совета по профессиональным квалификациям в области промышленной электроники и приборостроения. Совет является органом управления, созданным на базе Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» для развития и совершенствования кадров в данной области.

Председателем Совета является генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко. Совет осуществляет мониторинг рынка труда, разработку и актуализацию профессиональных стандартов и квалификационных требований, проведение экспертизы образовательных стандартов, а также подготовку предложений по совершенствованию образовательных стандартов и программ.

АО «БПО «Прогресс» занимается активной проектной деятельностью по разработке новых микропроцессорных устройств и заинтересован в высококвалифицированных кадрах в области схемотехники и программирования. «Прогресс» имеет богатую историю взаимодействия с образовательными учреждениями Республики Башкортостан. Один из ведущих башкирских технических вузов Уфимский государственный авиационный технический университет осуществляет целевое обучение студентов для дальнейшего трудоустройства в БПО «Прогресс», специалисты предприятия активно принимают участие в учебном процессе, в частности в проведении занятий, государственной итоговой аттестации студентов, студентам предоставляются места для прохождения производственной практики.

«Основной целью участия в Совете является установление тесной связи между образовательным и производственным секторами как Республики Башкортостан, так и всей России. Данная работа позволит образовательным учреждениям обеспечивать рынок труда наиболее востребованными специалистами, а производственным предприятиям эффективнее использовать кадровый потенциал нашей страны. Вклад Концерна «Автоматика» в экспертизу и формирование образовательных стандартов и программ даст возможность создать комфортную среду для квалифицированных специалистов, повысить профессиональные компетенции всего радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех», - комментирует генеральный директор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров.

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