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Предприятия высокотехнологичных отраслей внесли предложения по изменению закона о промышленной политике

Бизнес Законодательство

Эксперты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и предприятий высокотехнологичных отраслей предлагают ввести в федеральный закон «О промышленной политике РФ» понятие промышленной продукции российского происхождения и российского разработчика. Соответствующие предложения подготовлены экспертным советом при профильной комиссии Госдумы.

Предлагается ввести понятие «российский производитель», «промышленная продукция российского происхождения», «продукция, произведенная на территории РФ». Это дает возможность стимулировать спрос на промышленную продукцию, права на интеллектуальную собственность и технологии которой принадлежат РФ.

Промышленной продукцией российского происхождения предлагается считать продукцию, интеллектуальные права на которую полностью или в достаточном для производства, модернизации и развития объеме принадлежат российским разработчикам. Также продукция должна быть включена в соответствующий реестр продукции российского происхождения.

Российскими разработчиками предлагается считать российские юрлица, среди конечных собственников которых более 50% принадлежит отечественным федеральным или муниципальным госорганам, муниципальным образованиям, госкорпорациям, российским юрлицам или гражданам РФ без двойного гражданства, осуществляющие проектирование и разработку промышленной продукции как для дальнейшего самостоятельного производства, так и в целях реализации работ по проектированию и разработке.

Кроме того, предлагается отдельно ввести понятие продукции, произведенной на территории РФ. При ее производстве доля операций на территории страны должна составить не менее 50%. Для разных типов продукции будут добавлены дополнительные требования по технологическим операциям, производимым на территории РФ.

«Внесение в закон понятий «российский производитель», «промышленная продукция российского происхождения», «продукция, произведенная на территории РФ» позволит реализовывать более гибкую систему мер господдержки, исходя из вклада компаний в реализацию стратегических национальных целей и обеспечения технологического и экономического суверенитета России», – сказал генеральный директор холдинга «Росэлектроника», председатель экспертного совета Сергей Сахненко.

Как отмечают компании-члены экспертного совета, концентрация только на поддержке локализации производства в РФ подавляет российских разработчиков из-за неравнозначных финансовых условий и возможностей российских компаний и иностранных глобальных вендоров, уже занявших большинство мировых рынков. Понятие российского разработчика связано с введением специального налогового режима для разработчиков ПО, электронной компонентной базы и электронной продукции. Преобладающее на данный момент требование к компании – «налоговый резидент одной из стран ЕАЭС» не предполагает владения РФ технологиями и интеллектуальной собственностью и их дальнейшее развитие в стране.

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