«Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города»

«Коркласс», совместное предприятие ПАО «Ростелеком» и «ИКС Холдинга» по разработке программных решений для безопасных и умных городов, в партнерстве с федеральным оператором и госкорпорацией презентовал на международном салоне «Комплексная безопасность» свою новую программную платформу CoreSoft для аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».

Платформа Coresoft предназначена для автоматизации деятельности органов повседневного управления РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и обмена информацией с региональными, муниципальными предприятиями и организациями, а также с населением по вопросам, связанным с обеспечением общественной безопасности.

Новое решение получило эргономичный дизайн и расширенный функционал по сравнению со своим предшественником. В его состав входят несколько уровней управления: региональный, муниципальный, объектовый. Также в ПО реализована система для координации мобильных бригад. Платформа позволяет организовать сквозные процессы обработки данных, сократив до минимума время, необходимое на обмен информацией в рамках реагирования на происшествия.

В рамках выставки на объединенном стенде ПАО «Ростелеком» и ГК «Ростех» эксперты компании продемонстрировали, как решение «Коркласса» помогает предотвратить, а также минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, увеличить скорость и качество реагирования на происшествия.

«Мы кардинально переработали логику системы, — подчеркнул генеральный директор «Коркласса» Антон Гуренко. — Она стала многоуровневой. Теперь это не только система автоматизации деятельности диспетчера ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба), а полноценное рабочее пространство для всех участников взаимодействия по вопросам обеспечения комплексной безопасности».

IT-разработка уже применяется в более чем 10 регионах страны, например, в Нижегородской, Иркутской и Архангельской областях. CоreSoft обеспечивает сбор данных о происшествиях и угрозах, оперативное реагирование, а также формирование аналитики и прогнозирование — и все это в едином информационном пространстве для всех участников процесса.

«Система «Безопасный город», разработанная на основе нашей программной платформы, включает в себя интеллектуальный компонент, — добавил Антон Панкратов, директор центра разработки «Коркласса». — Во-первых, она регламентирует порядок действий сотрудника как в плановой, так и во внештатной ситуации. Сама формирует и рассылает отчеты. В случае кризисной ситуации, анализирует данные о событии, строит прогноз и сценарий реагирования с конкретными действиями, которые должен выполнить диспетчер и координируемые им силы и средства. «Умные» модули решения направлены даже не столько на работу с последствиями, сколько на предотвращение критических событий. Во-вторых, программный продукт предоставляет широкие возможности для анализа данных. Являясь центром интеграции всех систем безопасности, он становится важнейшим источником информации о состоянии защищенности территорий и населения, как для высших должностных лиц, так и для граждан».

Площадку «Безопасного города» на выставке посетили Александр Чуприян, первый замминистра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Виктор Ничипорчук, замминистра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Игорь Зимин, вице-президент по прикладным проектам ПАО «Ростелеком», Сергей Сахненко, гендиректор АО «Объединенная приборостроительная корпорация», Александр Хинштейн, депутат госдумы, Александр Бондар, директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС и другие.

Генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк представила решение делегации из Греческой Республики во главе с заместителем министра по защите граждан Николаосом Хардалиасом. Также с продуктом познакомились представители Государства Катар и другие международные участники салона.