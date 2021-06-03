Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка

Правительство Саратовской области, холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и АО «ЭР-Телеком Холдинг» объединят усилия по внедрению цифровых технологий на территории региона и развитию технопарка. Соответствующее соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Стороны договорились о совместной реализации проектов, направленных на цифровизацию инфраструктуры Саратовской области и повышение безопасности городской среды.

Соглашение предусматривает строительство на территории создаваемого в Саратове технопарка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, способствующей инновационной деятельности в сфере информационных технологий.

«Новый технопарк станет ключевым элементом промышленной инфраструктуры региона, будет способствовать разработке и освоению производства конкурентоспособной продукции, расширению технологической кооперации. Создание технопарка на базе наших саратовских предприятий – одно из важнейших направлений сотрудничества с Правительством области», - заявил генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Новый технопарк расположится в Саратове на территории особой экономической зоны «Алмаз», созданной Постановлением Правительства России №763 от 27 мая 2020 г. В состав ОЭЗ входят несколько предприятий «Росэлектроники» – НПП «Алмаз», НПП «Контакт» и ЦНИИИА. Инвестором проекта выступает «ЭР Телеком Холдинг».

Резидентам технопарка будет предложен ряд льгот – в налогах на прибыль, имущество, землю и транспорт, а также предусмотрено снижение таможенных платежей. Кроме того, на базе технопарка планируется создать единую цифровую региональную промышленную платформу.