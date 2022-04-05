Мобильный комплекс оповещения населения «Росэлектроники» успешно прошел госиспытания

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с МЧС России завершили государственные испытания мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН). Комплекс обеспечивает трансляцию экстренной аудиовизуальной информации в местах массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных специализированными техническими средствами оповещения. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Заместитель Министра МЧС России Виктор Ничипорчук отметил важную роль мобильных комплексов (МКИОН) в решении задач своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. МКИОН являются многофункциональным средством для обеспечения информационной поддержки населения в сложных условиях.

Основу МКИОН составляет светодиодный экран высокого качества, позволяющий работать в любое время суток при любых погодных условиях, мощные динамики, а также современная аппаратура связи, в том числе автомобильные и портативные DMR-радиостанции производства концерна «Созвездие». Оборудование установлено на шасси повышенной проходимости. Опытный образец МКИОН создан специалистами Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику»).

«Мы продолжаем нашу работу с МЧС России по оснащению подразделений ведомства современными техническими средствами. После успешного завершения госиспытаний МКИОН мы готовы приступить к серийному производству оборудования и планируем поставить первую партию комплексов до конца этого года», - сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 г. В соответствии с распоряжением Правительства России, «Объединенная приборостроительная корпорация» определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг.

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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.