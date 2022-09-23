Концерн «Вега» возглавил Сергей Скорых

Решением наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» новым генеральным директором концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») назначен Сергей Скорых. Руководство концерном он будет совмещать с управлением санкт-петербургскими предприятиями холдинга – НИИ «Вектор» и заводом «Энергия». Возглавлявший «Вегу» с 2017 г. Вячеслав Михеев сконцентрируется на выполнении ключевых ОКР концерна в должности генерального конструктора.

Сергей Скорых работает в НИИ «Вектор» с 2004 г., с 2018 г. является генеральным директором института, а с 2022 г. совмещает эту должность с управлением заводом «Энергия».

Под его руководством НИИ «Вектор» значительно нарастил портфель заказов по разработке и производству высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. За период с 2018 г. предприятие добилось устойчивого роста производительности труда и заработной платы, выручка выросла более чем в 3 раза, а чистая прибыль более чем в 8 раз. Предприятие активно участвует в программах диверсификации, осваивая рынок устройств стабилизации напряжения, средств измерения и систем безопасности.

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«Важнейшей задачей концерна «Вега» и входящих в него предприятий является разработка и производство перспективных, востребованных изделий, позволяющих обеспечить безопасность и технологическую независимость нашей страны, а высшим приоритетом – своевременное и качественное выполнение государственного оборонного заказа. Убежден, что высокий профессионализм и качественный управленческий опыт позволят Сергею Валерьевичу достичь поставленных целей, обеспечить поступательное развитие предприятий дивизиона и рост их финансовых показателей», – отметил генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.