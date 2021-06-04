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Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», и концерн «Автоматика» договорились о сотрудничестве в рамках реализации проектов по наращиванию объемов выпуска и поставке высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Соответствующее соглашение на сумму 3 млрд руб. было подписано председателем правления Новикомбанка Еленой Георгиевой и генеральным директором «Объединенной приборостроительной корпорации» (работает под брендом «Росэлектроника») Сергеем Сахненко.

«Новикомбанк поддерживает проекты, направленные на развитие наукоемких производств. Сотрудничество с предприятиями радиоэлектронного комплекса «Ростеха» направлено на то, чтобы перспективные разработки в кратчайшие сроки превращались в серийную продукцию. Организуя качественное и своевременное финансирование, Новикомбанк способствует развитию интеллектуального капитала российской промышленности», — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк активно участвует в финансировании деятельности радиоэлектронных предприятий «Ростеха». За время совместной работы был профинансирован целый ряд инициатив, реализуемых в рамках диверсификации и расширения продуктового портфеля гражданского направления. Речь идет о таких проектах, как поставка шифровальных средств защиты для фискальных накопителей, поставка оборудования для создания системы учета электроэнергии, поставка систем безопасности на выборах Президента России в 2018 г., создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Иркутской области и др.

«Новикомбанк – наш давний и надежный партнер. Его поддержка вносит значительный вклад в диверсификацию и модернизацию производств, создание новых технологий и продуктов для различных отраслей экономики. Формируя эффективную кооперацию, мы создаем условия для успешной реализации сложных ресурсоемких комплексных проектов, направленных на создание высокотехнологичной продукции для обеспечения технологического суверенитета страны», – отметил генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

В частности, реализация комплексных проектов при финансовой поддержке Новикомбанка и вывод на рынок новых продуктов и решений позволили на 21% нарастить годовую выручку предприятий радиоэлектронного комплекса «Ростеха» по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. – до 223 млрд руб. При этом доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла до 27% и составила 60,3 млрд руб.

Дмитрий Степанов

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