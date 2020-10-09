Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи

«Ростех» создал радиотрекер «Гончак» для организации групповой сети связи. Он подключается к смартфону и позволяет совершать звонки, передавая сигнал на 20 километров на другие устройства в сети. За счет «Гончака» можно звонить даже там, где нет сотовых сетей, например, в лесу или в горах.

Сотовые сети больше не нужны

Отечественный холдинг «Росэлектроника» из состава госкорпорации «Ростех» разработал систему групповой связи, работающей даже в местах, где отсутствует сигнал сотовой сети. Система базируется на мобильных радиотрекерах «Гончак», представляющих собой компактный гаджет со встроенными ресиверами GPS и ГЛОНАСС и модулем Bluetooth.

Как сообщили CNews представители «Ростеха», при помощи таких радиотрекеров можно осуществлять голосовые вызовы в любой точке земного шара, не завися от покрытия сотовых сетей, а также определять геопозицию других участников группы и сохранять пройденные маршруты и базовые точки на загруженной карте. Соединение осуществляется напрямую с другим мобильным устройством, к которому тоже должен быть подключен радиотрекер.

«Гончак» не является самостоятельным устройством – это своего рода дополнение для смартфона, подключающееся к нему по протоколу Bluetooth. Другими словами, общение и геолокация осуществляются именно на смартфоне, тогда как «Гончак» обеспечивает наличие связи.

Система радиотрекеров «Гончак»

Чтобы вся система работала, на смартфон необходимо будет установить специальное приложение. Список поддерживаемых мобильных платформ представители «Ростеха» и «Росэлектроники» не раскрывают.

Дальность действия

Разработка госкорпорации – это система именно групповой связи. Она ориентирована на туристов, охотников и спасателей, а также на спортсменов.

В отличие от сотовых сетей, данная система имеет ограничения по дальности передачи сигнала, но при этом не зависит от базовых станций и другого дополнительного оборудования. С помощью «Гончака» сигнал передается на расстояние до 20 км от устройства к устройству на открытой местности и до 5 км в густом лесу. Все участники групповой сети могут обмениваться голосовыми сообщениями и видеть геопозицию друг друга.

«Гончак» также работает и как ретранслятор, что по утверждению представителей «Ростеха», передавать сообщения и осуществлять геолокацию «на десятки километров». По их словам, широкий радиус действия достигается «за счет глубокой математической обработки данных, передаваемых в радиоканале».

Характеристики и сферы использования

В составе «Росэлектроники» разработку системы «Гончак» ведет НИИ систем связи и управления (НИИССУ, входит в Концерн «Созвездие»). Спецификации «Гончака» остаются неизвестными.

Таким образом, остается неизвестным, какие именно частоты поддерживает новое изобретение «Ростеха», но, по словам индустриального директора радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергея Сахненко, использованные решения позволят изменять характеристики в зависимости от требований заказчиков и адаптировать оборудование к работе на доступных радиочастотах.

Разработчики утверждают, что одного заряда аккумулятора «Гончаку» хватит на сутки непрерывной работы. При этом емкость АКБ и время, необходимое для ее подзарядки, они не уточняют, как и тип используемого для этого разъема.

Новые радиотрекеры «Ростеха», уточняет Сергей Сахненко, могут применяться в ходе спасательных операций, геологоразведочных работ в отдаленных районах. Кроме того, они могут помочь туристам и охотникам не потеряться в походе.

Сроки релиза и стоимость

По состоянию на 9 октября 2020 г. производство радиотрекеров «Гончак» еще не началось. Устройство пока находится на стадии испытаний в полевых условиях – по информации «Ростеха», его тестированием занимаются охотники. Предварительные результаты испытаний не раскрываются, но известно, что опыт использования в реальных условиях будет учитываться при доработке устройств перед запуском серийного производства.

Массовый выпуск «Гончака», по словам Сергея Сахненко, назначен на 2021 г., но более точную дату он не уточнил. Рекомендуемая стоимость устройств пока не установлена.