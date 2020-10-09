«Росэлектроника» разработала радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал систему групповой связи для спасателей, спортсменов, охотников и туристов. Решение основано на радиотрекерах и позволяет совершать вызовы и определять геопозицию через смартфон при полном отсутствии сотовой связи. Система обеспечивает качественную передачу сигнала на больших расстояниях: до 20 км от устройства к устройству на открытой местности и до 5 км в густом лесу.

Радиотрекер «Гончак» – компактное устройство, включающее приемопередатчик, оснащенный модулями ГЛОНАСС/GPS и Bluetooth. Новые гаджеты синхронизируются с планшетами или смартфонами пользователей через мобильное приложение и дают возможность членам группы обмениваться голосовыми сообщениями без использования сетей сотовых операторов, а также видеть геопозицию друг друга на своих мобильных устройствах, сохранять пройденные маршруты и базовые точки на загруженной карте.

Приемопередатчик «Гончака» одновременно является ретранслятором. Таким образом, данные геопозиции и голосовые сообщения могут передаваться внутри группы абонентов по цепочке от трекера к трекеру на десятки километров. Большой радиус действия обеспечивается за счет глубокой математической обработки данных, передаваемых в радиоканале. Благодаря аккумулятору большой емкости, радиотрекер способен непрерывно работать в течение суток.

«Система «Гончак» – это универсальная платформа. Использованные решения позволят изменять характеристики в зависимости от требований заказчиков и адаптировать оборудование к работе на доступных радиочастотах. Радиотрекеры могут применяться в ходе спасательных операций, геологоразведочных работ в отдаленных районах, а также помогут туристам и охотникам не потеряться в походе. Серийный выпуск изделий намечен на 2021 г.», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

В настоящий момент радиотрекеры тестируют охотники. Опыт использования в реальных условиях будет учитываться при доработке устройств перед запуском серийного производства.

В составе «Росэлектроники» разработку системы «Гончак» ведет НИИ систем связи и управления (входит в концерн «Созвездие»). На данный момент проходят испытания аппаратуры.