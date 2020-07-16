Разработка «Росэлектроники» позволит сократить затраты на модернизацию бортовых радиостанций

Специалисты НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработали автоматическое антенное согласующее устройство (АСУ), позволяющее минимизировать издержки при модернизации бортовых радиостанций. Разработка вошла в перечень «100 лучших изобретений России», составленный Роспатентом и Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) по итогам 2019 г. и первого полугодия 2020 г.

Новая аппаратура предназначена для согласования выхода радиопередающего устройства летательного аппарата с антенной. Разработка, по заявлению создателей, не имеет аналогов – в отличие от всех существующих АСУ, устройство универсально и адаптировано для работы с различными антеннами самолетов и вертолетов электрического типа ДКМВ-диапазона.

Устройство управления АСУ самостоятельно уточняет новые параметры работы и по заданному алгоритму осуществляет настройку на необходимую частоту. Изобретение позволяет сократить время настройки в процессе работы, а также регулировки и отладки АСУ в производстве. При замене антенны или в ходе модернизации радиостанции замена блока АСУ не требуется.

«Наша новая разработка будет интересна авиастроительным предприятиям и авиаподразделениям ВКС Минобороны, МЧС, МВД России. На сегодняшний день создан опытный образец АСУ для работы с различными антеннами ДКМВ диапазона электрического типа. Мы планируем продолжить работу в этом направлении и в будущем создать универсальное согласующее устройство для антенн магнитного типа», – сказал генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.