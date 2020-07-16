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Разработка «Росэлектроники» позволит сократить затраты на модернизацию бортовых радиостанций

ИТ в госсекторе Техника

Специалисты НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработали автоматическое антенное согласующее устройство (АСУ), позволяющее минимизировать издержки при модернизации бортовых радиостанций. Разработка вошла в перечень «100 лучших изобретений России», составленный Роспатентом и Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) по итогам 2019 г. и первого полугодия 2020 г.

Новая аппаратура предназначена для согласования выхода радиопередающего устройства летательного аппарата с антенной. Разработка, по заявлению создателей, не имеет аналогов – в отличие от всех существующих АСУ, устройство универсально и адаптировано для работы с различными антеннами самолетов и вертолетов электрического типа ДКМВ-диапазона.

Устройство управления АСУ самостоятельно уточняет новые параметры работы и по заданному алгоритму осуществляет настройку на необходимую частоту. Изобретение позволяет сократить время настройки в процессе работы, а также регулировки и отладки АСУ в производстве. При замене антенны или в ходе модернизации радиостанции замена блока АСУ не требуется.

«Наша новая разработка будет интересна авиастроительным предприятиям и авиаподразделениям ВКС Минобороны, МЧС, МВД России. На сегодняшний день создан опытный образец АСУ для работы с различными антеннами ДКМВ диапазона электрического типа. Мы планируем продолжить работу в этом направлении и в будущем создать универсальное согласующее устройство для антенн магнитного типа», – сказал генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.

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