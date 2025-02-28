АО «Газпром энергосбыт Тюмень» наращивает форматы цифрового взаимодействия с клиентами

Поставщик электроэнергии в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области внедряет новые цифровые форматы взаимодействия с физическими лицами. Пилотный проект реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе. В центре обслуживания клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в Югорске энергетики организовали для населения зону самообслуживания, установив информационные киоски. Это первый подобный опыт в истории компании. Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Информационные киоски (инфоматы) – новый формат обслуживания клиентов в сфере ЖКХ, он позволяет получить максимально широкий спектр услуг за минимальное количество времени. Терминалы оснащены сенсорным экраном, камерой, принтером и сканером. С помощью инфоматов можно заключать договоры энергоснабжения и на оказание услуг по обращению с ТКО; подавать заявления; сканировать и передавать документы; передавать показания приборов учета; распечатывать платежный документ, оплачивать ЖКУ, получать консультации, пояснения по расчетам, справки.

С помощью инфоматов посетители клиентского офиса могут получить любую услугу, как и при очном обслуживании, общаясь с оператором посредством видеосвязи. При этом передать показания приборов учета и оплатить ЖКУ можно самостоятельно, выбрав в меню соответствующий раздел.

«Нам важно, чтобы у каждого клиента компании была возможность получать услуги так, как ему удобно. Инфомат – это еще один современный способ взаимодействия с компанией, который мы в качестве пилотного проекта предложили клиентам в Югорске. Мы оценим удобство нововведения на примере одного центра обслуживания клиентов и примем решение: тиражировать ли этот опыт на другие населенные пункты», – сказал Александр Титаренко, заместитель генерального директора АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по энергосбытовой деятельности и управлению проектами.

Первыми оценить новый цифровой сервис могут жители Югорска и ближайших к городу населенных пунктов. Центр обслуживания клиентов располагается по адресу: ул. Спортивная, д. 29. График работы: с 8:30 до 17:00, обед с 13:00 по 14:00, суббота, воскресенье – выходной.