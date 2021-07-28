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«Эр-телеком холдинг» объявил о начале строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии на Среднем Поволжье

«Эр-телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») и «НЭСК Нижегородская электросетевая компания» начинают строительство интеллектуальных систем учета электрической энергии на Среднем Поволжье.

Работы ведутся в рамках программы цифровой трансформации электроэнергетического комплекса.

«Это первый проект полного цикла, который мы осуществляем, начиная с этапа проектирования. Сейчас программа находится в активной фазе реализации, когда наши специалисты обеспечивают поставку и монтаж систем учета электроэнергии. По оценкам экспертов, к концу следующего года стоимость проекта может достичь 20 млн руб., что является безусловным успехом для всего региона», – сказал Антон Катков, межрегиональный директор Среднего Поволжья «Эр-телеком холдинг».

Клиентоцентричная ориентация бизнеса, при которой технологии настраиваются под запрос, позволила «Эр-телеком холдинг» выстроить доверительные отношения с заказчиком, отметившим высокие компетенции исполнителя в сфере электроэнергетики. За последний год это уже четвертый контракт компании, направленный на построение интеллектуальных систем учета. Ранее холдинг начал сотрудничать с крупным федеральным игроком – компанией «ТНС Нижний Новгород», а также с «Газпромэнергосбыт Брянск», где планируется сделать монтаж приборов учета электрической энергии.

Реализация стратегии цифровизации электроэнергетического комплекса в «Эр-телеком холдинг» началась в ноябре 2020 г. и включает в себя несколько направлений, в числе которых выход на новые рынки строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии и интеграция в рынки телемеханизации в электроэнергетике. Согласно утверждённой стратегии, до 2021 г. компания планирует увеличить выручку в сегменте в пять раз.

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